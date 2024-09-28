Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verileri (Orta Vadeli) programın çalıştığını ortaya koyuyor" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi.
Bundan sonra da ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulacak, yeni reform paketlerini devreye alacağız.
Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız.
Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik.
2002'de 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1in üzerine çıkardık.
Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı.
Cari açığımızın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği, enflasyonun kontrol altına alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz.
Son dönemde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verileri (Orta Vadeli) programın çalıştığını ortaya koyuyor.
Özel sektör istihdamında uluslararası yatırımcıların payı yüzde 8,8'e çıktı.
Meclisimizin açılmasıyla iklim kanunu gündeme gelecek. Kanunla sanayimizde yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracağız.
Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdelemek amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz.
Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz."
Detaylar birazdan...