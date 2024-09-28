Johnny Depp'in Karayip Korsanları kostümlü hastane ziyareti

Eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanması ve karşılıklı açtıkları davalarla büyük bir tartışmanın konusu haline gelen, 'kadın döven' nitelendirmesiyle gazetelere manşet olan ve şiddet iddiaları nedeniyle adeta Hollywood'dan aforoz edilen 61 yaşındaki oyuncu, hakkındaki şiddet suçlamalarından aklandığından beri eski parlak günlerine hızlı bir dönüş yaptı.

Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üstlendiği 'Modi' filminin İspanya'daki San Sebastian Film Festivali'nde yapılan prömiyerinden sonra işi gücü bir kenara bıraktı, kostümünü giyip koyu göz makyajını da yaparak soluğu hastanede çocukların başucunda aldı.