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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz” - İş-Yaşam Haberleri

        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, GSM operatörlerinin yüzde 250-300 oranında zam yapmasını tekrar eleştirerek, "Yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 40 olduğu yerde yüzde 200-300 zam ne demek!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:01
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        "Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz"
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        Operatör firmalarının tarifelere yaptığı yüklü zamma tepkiler sürerken bir tepki de yine Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

        Destici sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "GSM şirketlerine tekrar sesleniyorum:

        Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz...

        Yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 40 olduğu yerde yüzde 200-300 zam ne demek!

        Bu keyfiliğe, bu haksızlığa, bu soyguna mutlaka "Dur!" denmelidir" ifadelerini kullandı.

        Destici paylaştığı videoda şunları söyledi:

        "Şu ana kadar bu zamların geri çekilmesine ilgili somut bir şey duymadık. Sektörün içindekiler ve sektörle ilgili uzmanlar aynı firmaların teknolojilerini yenilemedikleri, yatırım yapmadıkları ve bu nedenle hizmetlerde önemli aksaklıklarla karşılandığı yönündeki eleştirilerini de dile getirmiştik. Buralarda da bir iyileştirme görmedik. Hükümetimiz gerekli tedbirleri almalıdır. Vatandaşlarımız bu fahiş fiyatlara ezdirilmemeli daha doğrusu vatandaş soyulmamalıdır. Görevliler sorumlular buna müsaade etmemelidir.

        Artık çok sayıda kamu hizmetinin vatandaşımıza ulaşmasında yada ulaştırılmasında internet kullanılmaktadır. Bu yönüyle internet ve GSM hizmetlerini bir temel ihtiyaç olarak görüyor, konunun söz konusu şirketlerin keyfiliğine bırakılmaması gerektiğini tekrar özellikle de ilgililere aktarmak istiyorum. Bazı kalemlerde yüzde 300'ü bulan ki geriye dönük 2-3 yıla gittiğimizde yüzde 500'ü bulan zamların da olduğunu görüyoruz. Böylesine fahiş bir fiyatlandırmanın acaba gerekçesi nedir? Bize bunu anlatsınlar.

        Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki son bir yılda tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz?

        Yok, çalışanların aldığı zam ortada. Enflasyon oranında bir zam alıyor. Bu sene gerçekleşecek enflasyon da yüzde 48-50 civarında.

        Buradan GSM şirketlerine bu konuda açıklama yapmaya ve fahiş fiyatları geri çekmeye davet ediyoruz. Bu konuyu unutturmayacağız ve düzeltilene kadar gündemde tutmaya devam edeceğiz"

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