Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi: Şikayette bulunuldu!

AÇIKLAMA İSTEDİ

Barcelona, henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'a gereken değerin verilmediğini düşünerek UEFA'dan açıklama talep etti.