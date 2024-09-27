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        Florida'da Helene Kasırgası!

        ABD'de yaklaşık bir haftadır uyarıları verilen Helene Kasırgası Florida'ya ulaştı. Bunun ABD'yi vuran "en güçlü" fırtınalardan biri olacağını söyleyen yetkililer, fırtınanın "Kategori 4" şiddetinde olduğunu belirtti. Şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti, can kaybının artmasından endişe ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 08:32 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:22
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        • 1

          "Kategori 4" şiddetinde etkisinin göstermesi beklenen Helene Kasırgası, Florida'ya ulaştı. Yetkililer, "felaket" boyutundaki bu fırtınanın ardından sel baskınları konusunda uyarıda bulundu.

        • 2

          Bazı bölgelerde rüzgarın hızı 225 km'ye, dalgalar 6 metreye kadar çıktı. Yetkililer bunun "felaket" boyutta ve "hayatta kalınamaz" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

        • 3

          Florida'da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

          Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran en güçlü fırtınalardan biri olması beklenen Helene Kasırgası'nın iç kesimlere doğru hareket ettiği, çok sayıda can kaybı ve büyük yıkım bırakacağından endişe duyuluyor.

        • 4

          Fırtına henüz şiddetini artırmadan bile 1 milyonu aşkın kişi elektrik kesintileri yaşadı, bölgede ciddi su baskınları yaşandı.

           

        • 5

          Yetkililer, fırtınanın 225 km hızındaki rüzgarlarla gelmesiyle bugün
          daha fazla can kaybı olacağından korkuyor.

        • 6

          ISAAC TROPİK FIRTINASI

          Yaklaşık bir haftadır uyarılarda bulunan yetkililer, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Isaac Tropik Fırtınası'nın güçlenerek hafta sonuna kadar kasırgaya dönüşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

           

           

        • 7

          Ulusal Kasırga Merkezi, Isaac'ın Bermuda bölgesinin yaklaşık 1115 kilometre kuzeydoğusunda tespit edildiğini ve saatte 19 kilometre hızla doğuya doğru ilerlediğini duyurmuştu.

           

           

        • 8

          Merkez, John Kasırgası'nın da Meksika'daki Zihuatanejo kentinin yaklaşık 95 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.

           

          Meksika'nın Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan bazı güney eyaletlerini 24 Eylül'de etkisi altına alan "kategori 3" şiddetindeki John Kasırgası nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.

        • 9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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