Besin değerleri

Kahverengi yumurtayı tercih eden birçok kişi, bunların beyaz yumurtalardan daha sağlıklı ve doğal olduğunu düşünmektedir. Ancak tüm yumurtalar, büyüklüğü veya rengi ne olursa olsun, besin değeri açısından oldukça benzerdir. Her iki tür yumurta da vitamin, mineral ve yüksek kaliteli protein içerir.