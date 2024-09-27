Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!

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Beşiktaş, yeni formatıyla Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax deplasmanı öncesinde moralli ve umutluydu. Moralli ve umutlu olmayı hak edecek bir başlangıç da yapmışlardı. Ajax zorlu bir rakipti ancak yeni bir başlangıç peşinde eski görüntüsünden uzaktı. Beşiktaş'ın yıldızları ile şansının yüksek olduğunu düşünürken Giovanni van Bronckhorst'tan sürpriz ve cesur tercihler geldi. Immobile'nin yerine genç Mustafa Erhan Hekimoğlu, orta alanda ise Jean Onana 11'deydi. Tıpkı Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçtaki taktiği uygulamak istemişti Hollandalı. Rakibi orta alanda kalabalık karşılamak hedefti ancak ilk yarıda ne Mustafa Erhan bekleneni gösterebildi ne de Onana savunmayı geçtik yanına pas verebilmeyi becerebildi.

REKLAM Van Bronckhorst 1-0 biten ilk yarının ardından devrede hemen Hekimoğlu'nun yerine Immobile'yi oyuna alsa da Onana ile aldığı riski sürdürmeyi seçti. O 18 dakikalık periyot da Beşiktaş'ın gardının tamamen düşmesi için yetti. 64'te Onana kenara gelip Ndour girerken iş işten geçmişti ancak hocanın bu taktikte kalmaya devam etmesi de dikkat çekti. 73'te Godts skoru 4-0 yaparken Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne kabus gibi bir başlangıç yapmış oldu.

Maç şunu gösterdi ki; aslında Beşiktaş, alıştığımız 11'iyle çıksa Ajax karşısında galip gelebilirdi. Ya da Hekimoğlu-Immobile değişikliğinde olduğu gibi devrede hemen Onana'nın yerine hamle yapıp fabrika ayarlarına dönerek puan alabilirdi. Ancak kadroyu bu denli değiştirip özellikle Onana ısrarı ile sürdürülen risk ağır bir yenilgiyi getirdi. Beşiktaş'ın zorlu fikstüre girerken kulübesinin ne derece zayıf olduğu da yine gözler önüne serildi.

Semih Kılıçsoy'un 4 maçtır yedek başlaması, PSG'den gelen yeni transfer Ndour'un şu anda yaz boyunca gönderilmek istenen Onana'ın gerisinde görülmesi de düşündürücü. Bir yenilgiyle elbette karalar bağlanmamalı ancak bu maç dersler almadan geride bırakılmamalı.