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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde! - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi sahasında 2-1 mağlup etti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 26.09.2024 - 21:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:57
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        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
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        Derbide evinde kırıcı bir mağlubiyet alan Fenerbahçe bu maçın yarattığı psikolojik problemlerle çıktı zorlu rakibi karşısına. Hucümu tamamen değiştiren, İsmail’in yerine Amrabat, Djiku’nun yerine ise Becao’ya şans veren Mourinho’nun öğrencileri maçın girişinde organizasyon sıkıntısı yaşayan bir görüntü verdi. Kalesinde tehlike de yaşayan Fenerbahçe iç sahada oynamasının etkisiyle yavaş yavaş toparlanmasını bildi.

        Tehlike yaratamasa da top kontrolünü eline alan Sarı-Lacivertliler bu tip sıkıntılı durumların en kolay çıkış yolu anlamına gelen duran toplardan birinde kara bulutları bir nebze olsun dağıtacak golü buldu. Golden sonra da baskısını sürdüren Fenerbahçe farkı arttıramayınca dengede bir görüntüyle soyunma odasına girdi.

        İkinci yarıda da ilk yarıya göre çok şeyi değiştiremeyen Fenerbahçe’de takımdaki mental durum çok basit tercih hatalarına sebep oldu. Lakin ilk yarıdaki golle biraz daha güvenli durabilen Fenerbahçe yine kalite farkıyla rakibini eksik de bıraktı. Oyunu kotrolünde tutan Fenerbahçe ataklarını da sıklaştırırken nihayet 2. gol de geldi.

        Belki Fenerbahçe’nin US Gilloise’yi yenmesi büyük haber değeri taşıyan bir durum değil. Ama mevcut şartları göz önüne aldığımızda çok kritik bir galibiyet bu. Hani altın değerinde 3 puan derler ya tam olarak onu hanesine yazdırdı Fenerbahçe… Tebrikler Mourinho ve öğrencilerine

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