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        Haberler Dünya Amerika BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu | Dış Haberler

        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu

        Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti. Gülümseten anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 04:31 Güncelleme: 27.09.2024 - 04:31
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        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
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        ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda gülümseten anlar yaşandı. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Genel Kurul'a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.

        İHA'nın haberine göre; Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı. Kameraya yansıyan ilginç anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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        #son dakika haberle
        #Haiti
        #BM 79. Genel Kurulu
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