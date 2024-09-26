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        Haberler Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor | Dış Haberler

        Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in işlediği suçları durdurun, çocukların ve kadınların öldürülmesini, soykırımı ve İsrail'e silah göndermeyi durdurun. Bu çılgınlık devam edemez" dedi. Abbas, İsrail'in Lübnan'a da saldırdığına dikkati çekerek "bu savaşların durması gerektiğini" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 20:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:39
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        BM Genel Kurulu'nda konuştu
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        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Lübnan halkına da soykırım uyguladığını söyledi.

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuşan Abbas, Gazze'de yaşananlar, İsrail'in işlediği suçlar, Uluslararası Adalet Divanında 19 Temmuz'da alınan istişari görüş ve akabinde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısı, dünya halklarının Filistin'e verdiği destek ve Filistin yönetiminin Gazze'de savaş sonrasına dair taleplerini içeren görüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Konuşmasına Gazze'nin yüzde 75'inin yıkıldığını ve tanınmaz hale geldiğini, binlerce insanın öldüğünü hatırlatarak başlayan Abbas, "Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in işlediği suçları durdurun, çocukların ve kadınların öldürülmesini, soykırımı ve İsrail'e silah göndermeyi durdurun. Bu çılgınlık devam edemez." dedi.

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        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına değinen Abbas, Mescid-i Aksa ve çevresinin Müslümanlara ait olduğunu ve bunun da Milletler Cemiyeti'nce 1930'da kabul edildiğini, şartlar ne olursa olsun bundan başka bir şeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

        İşgal altındaki Filistin devletinin infilak noktasına geldiği konusunda daha önce pek çok kez uyarıda bulunduklarını ve 7 Ekim'de de bu infilakın gerçekleştiğini söyleyen Abbas, iki devletli çözüm temelinde müzakere masasına oturulması yönünde çağrı yaptıklarını ancak İsrail'in aklın sesine kulak verecek yerde Gazze'de soykırıma başladığını ve halen uluslararası toplumun gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

        Abbas, "İsrail şimdi de kardeş Lübnan halkına saldırıyor. İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki savaşı durdurması gerekiyor." diye konuştu.

        VERİLEN DESTEĞE ÖVGÜ

        Filistin Devlet Başkanı Abbas, konuşmasında, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz'da İsrail'in Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan eden danışma görüşüne binaen Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı lehinde oy kullanan ülkelere teşekkür etti.

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        Filistin'e destek veren aktivistlere de teşekkür eden Abbas, "ABD ve Batılı ülkeler dahil dünyanın her yerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleyenlere minnettarız. Hayatlarını tehlikeye atarak Filistin'e gelen aktivistlere de minnettarız. Bu vesileyle Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anıyorum. Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır." dedi.

        GAZZE'DE SAVAŞ SONRASI

        Filistin yönetimi olarak Gazze'de savaş sonrasına ilişkin benimsedikleri görüşe ilişkin de bilgi veren Abbas, şöyle konuştu:

        "Savaşın ertesi günü, Gazze, Batı Şeria ile Kudüs'te gaspçı İsraillilerin saldırılarının tamamen durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, Gazze'de tampon bölge kurulmaması, halkın tehcir edilmemesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, insani yardımların acilen ve düzenli bir şekilde Gazze'ye girmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile insani yardım kuruluşlarının korunması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin yönetiminin Gazze'de ve sınır kapılarında tam yetke sahibi olması, Gazze'nin yeniden imarı, Filistin devletinin BM'de tam üye olması için uluslararası destek toplanması ve BM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'işgalin 12 ay içinde sona ermesini öngören' karar tasarısının uygulanmasını istiyoruz."

        BM kürsüsünden dünyaya seslenen Abbas, Gazze'ye gidebilmeleri için BM'den bu konuda karar çıkmasını ve İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

        Abbas ayrıca, Gazze'ye giderken kendilerine katılmak isteyen herkesi memnuniyetle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #israil
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