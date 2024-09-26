İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz" dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların sürmesi gerektiğini belirterek, "Yıllardır bu fırsatı bekliyorduk." dedi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.
Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta İsrail basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lübnan'a saldırılara değinen Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Netanyahu, bu hedeflerin başında Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesi olduğunu kaydetti.
İsrail basını, Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiğini ve bunun için bir bakanını görevlendirdiğini iddia etmişti.
Bu iddianın ardından Netanyahu'nun partisi dahil birçok koalisyon üyesi buna tepki göstermişti.
Tepkilerin ardından Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberler yalanlanmıştı.
HALEVİ: BU FIRSATI BEKLİYORDUK
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, katıldığı değerlendirme toplantısı sonrası Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların "devam etmesi gerektiğini" savunan Halevi, "Yıllardır bu fırsatı bekliyorduk." ifadesini kullandı.
Halevi'nin saldırılara devam edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının Hizbullah ile ateşkes konusunun gündeme geldiği bir süreçte gerçekleşmesi dikkati çekti.
679 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.