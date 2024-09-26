Lübnan-İsrail hattında ateşkes son durum ne, ateşkes mümkün mü?

İsrail-Lübnan hattında geçtiğimiz Salı günü Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının patlatılması, Çarşamba günü telsizlerinin hedef alınmasının ardından yükselen tansiyon had safhaya çıkmıştı. O günden bu yana karşılıklı saldırılar sürerken, Lübnan sınırında İsrail bölgelerinde çarşamba akşamından itibaren sükunetin hakim olduğu gözleniyor.

Lübnan Hizbullahı, sınır hattında çarşamba akşamından bugüne İsrail bölgelerine herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi. İsrail ordusu ise gece boyu Lübnan'da Hizbullah'a ait 75 noktayı hedef aldığını açıkladı.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

NETANYAHU ATEŞKESİ KABUL ETTİ Mİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı.