Lübnan-İsrail hattında ateşkes son durum ne, ateşkes mümkün mü?
İsrail-Lübnan hattında son bir haftadır gerilim sürerken, İsrail gece boyu Lübnan Hizbullahı'na karşı düzenlediği hava saldırılarında 75 hedefin vurulduğunu açıkladı. İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifine henüz yanıt vermediğini söyledi, İsrail Başbakanlık Ofisi de iddiaları yalanladı
İsrail-Lübnan hattında geçtiğimiz Salı günü Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının patlatılması, Çarşamba günü telsizlerinin hedef alınmasının ardından yükselen tansiyon had safhaya çıkmıştı. O günden bu yana karşılıklı saldırılar sürerken, Lübnan sınırında İsrail bölgelerinde çarşamba akşamından itibaren sükunetin hakim olduğu gözleniyor.
Lübnan Hizbullahı, sınır hattında çarşamba akşamından bugüne İsrail bölgelerine herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi. İsrail ordusu ise gece boyu Lübnan'da Hizbullah'a ait 75 noktayı hedef aldığını açıkladı.
İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.
Açıklamada, "Ateşkesle ilgili haberler doğru değil. Netanyahu, ABD-Fransa'nın teklifine yanıt vermedi. İsrail'in kuzeydeki saldırılarını azaltması yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Netanyahu, kendisine sunulan planlara göre İsrail ordusuna kuzeyde tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdi. Gazze'deki saldırılar da savaşın tüm hedefleri gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
İsrael Hayom gazetesine konuşan siyasi kaynak, İsrail'in "başarı ihtimalini küçük gördüğü" ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes girişimini görüşmeye olumlu karşılık verdiğini ve Netanyahu'nun, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ı müzakereleri yürütmekle görevlendirdiğini belirtti.
Söz konusu kaynak, ABD-Fransa'nın ortak girişiminin "şansının düşük olduğu", Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bunu reddetmesiyle "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletmesi için meşruiyet sağlanacağını" savundu.
Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1071 kararına göre, İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzeyine doğru çekilmesi için ikna edebileceği yönünde ABD'ye güvence verdiğini aktardı. İsrail, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi talebini saldırılarına gerekçe olarak gösteriyor.