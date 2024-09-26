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        Haberler Ekonomi Otomobil Turkcell kiralamada Togg yerine Alman’ı tercih etti - Otomobil Haberleri

        O ‘babayiğit’ Togg yerine, kiralamada Alman rakiplerini seçti

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Turkcell, ortağı olduğu Togg markasının otomobillerinden sadece 101 adet kiralama yaptı. Turkcell'in yeni araç filosundaki lüks ve ithal otomobil sayısı ise dikkat çekti. Öyle ki kiralanan araçlar arasında bazı lüks Alman otomobillerinin yanı sıra Togg'un segmentindeki Alman rakiplerinin de olması tepki topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:55
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        Togg yerine Alman'ı tercih etti
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        Son dönemde iletişim ücretlerine yapılan yüksek zam oranları ile gündeme gelen Turkcell, şimdi ise şirket çalışanlarının kullanımına sunduğu otomobiller ile gündemde.

        Habertürk’ün edindiği bilgiye göre şirket, araç filosunu yenilemek için düğmeye basan Turkcell, 3 yıllık dönem için toplamda 3.5 milyar TL'ye tam 1350 adet araç kiraladı. Gelin görün ki ortağı olduğu Togg markasının otomobillerinden sadece 101 adet kiralama yaptı. Turkcell'in yeni araç filosundaki lüks ve ithal otomobil sayısı ise dikkat çekti. Öyle ki kiralanan araçlar arasında bazı lüks Alman otomobillerinin yanı sıra Togg'un segmentindeki Alman rakiplerinin de olması tepki topladı. Togg'un geçen sene kamuya sadece 550 adet araç sattığı öğrenilirken Turkcell'in kiralama operasyonu da kamu desteğini gösteren rakamın ne denli düşük olduğunun ispatı oldu. Zira Türkiye Varlık Fonu'nun hissedarı olduğu Turkcell, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan ve ortağı olduğu Togg'a gereken desteği vermezken böylece Alman rakiplerine para aktarmış oldu. Turkcell'in bu ithal araç kiralama işi akıllara da "babayiğitlik böyle mi olur" sorusunu getirdi.

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        O İDDİA NASIL GÜNDEME GELDİ?

        Dün konu kamuoyu gündemine gazeteci Emre Özpeynirci'nin tweet'i ile oturdu. Söz konusu paylaşımda Turkcell'in 1300 araçlık kiralama operasyonunun sadece 30'unun Togg olduğu ifade edilmişti. Habertürk kaynakların verdiği bilgiye göre ise aslında kiralanan araç sayısının 1350 olduğu, bunun da sadece 101'inin Togg araçlarından oluştuğu öğrenildi.

        FİLO TERCİHİ SIRALAMAYI ETKİLEDİ

        İlk piyasaya çıktığı yılda 19 bin 583 adet satış rakamına ulaşarak Türkiye'nin açık ara en çok satan elektrikli otomobil modeli olan Togg T10X, Ocak-Ağustos 2024 döneminde ise 14 bin 849 adetlik satış rakamına ulaşarak liderliğini korudu.

        Togg'un Ağustos ayı satış rakamı ise 600 adette kalarak, Tesla Model Y'nin 1050 adetlik satış performansının gerisinde kaldı. Turkcell'in Togg T10X'e tercih ettiği Tiguan'dan ise geçtiğimiz ay 860 adet satıldı.

        Tukcell ortağı olduğu Togg'u tercih etmiş olsaydı, otomobil pazarında Ağustos ayı sıralaması Togg'un lehine sonuçlanabilirdi.

        30 BİN ADET ALIM GARANTİSİ

        Öte yandan, Turkcell haricinde 'babayiğit' olarak nitelendirilen ortakları arasında Anadolu Grubu, BMC ve Zorlu Holding'in bulunduğu Togg'a devlet tarafından da 30 bin adet alım garantisi verilmiş durumda. Yani toplam üretimin binde 3'ü oranında.

        Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin Togg'un elektrikli otomobili alınacak. Togg'un 2032'ye kadar 1 milyon araç üretme hedefi bulunuyor.

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