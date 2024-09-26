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        Haberler Magazin İdil Bilgen, sırra kadem bastı - Magazin haberleri

        İdil Bilgen, sırra kadem bastı

        Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki görevine başlamayan İdil Bilgen, sırra kadem bastı

        Giriş: 26.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:56
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        Sırra kadem bastı
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        11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazanan İdil Bilgen, bir anda gündem oldu.

        İdil Bilgen'i gündem yapan konu ise sosyal medyada Türkiye güzeli olacak kadar güzel olmadığı yönünde yapılan yorumlardı.

        Miss Turkey'de birinci olan İdil Bilgen, Türkiye'yi tarihi henüz açıklanmayan Miss World Güzellik Yarışma'nda temsil edecek. Üçüncü olan Cemre Ülker ise Miss Supranational'de... (Bu yıl Miss Universe yarışmasına katılmayacağımız için ikinci seçilmedi.)

        Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan İdil Bilgen, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı.

        Yorumlar öyle seviyeye ulaştı ki babasının konumundan dolayı güzellik yarışmasında 'torpil' yapıldığına kadar vardı.

        Günlerce süren eleştiri yağmuru, zaman zaman hakaret etmeye kadar uzandı.

        Eleştirilere dayanamadı
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        Yorumlar öylesine fazla ve acımasızdı ki İdil Bilgen, kraliçelik tacının keyfini süremedi.

        Bazı ünlüler ve Türkiye eski güzelleri; açıklamalarıyla, eleştiri yağmuruna - hakarete maruz kalan İdil Bilgen'e şemsiye olmaya çalıştı.

        İdil Bilgen yabancı basında
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        İdil Bilgen, tam gündemden düşmeye başlamıştı ki Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçlarının açıklanmasıyla yeniden ön plana çıktı.

        Zira; İdil Bilgen'e kurada; Bingöl'ün Yayladere ilçesi çıktı.

        Sosyal medyada; İdil Bilgen'in 2 bin 304 nüfuslu Yayladere'ye gitmeyeceği yazılıp - çizildi. Öyle ki yine sosyal medyada bu konu üzerine iddiaya girenler bile oldu.

        Kraliçe olmadan tayin olmuş
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        İdil Bilgen'in mevzuat gereği, 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde Yayladere'deki görevine başlaması gerekiyordu. Ne var ki başlamadı. Bilgen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebilecek. Kabul edildiği takdirde Yayladere'deki görevine başlayacak.

        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
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        Yayledereliler, büyük bir heyecan içinde İdil Bilgen'i beklediklerini dile getirmişti. Bu yönündeki haber, 18 Eylül'de Habertürk'te yayımlandı.

        Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabilecek.

        Yayladere

        Elbette akıllara; İdil Bilgen'in kurada çıkan yeri beğenmediği, bir sonrakinde şansını deneyeceği geliyor.

        Belki öyle, belki de değil.

        İdil Bilgen; kabul etmesi halinde Yayladere'deki bu sağlık merkezinde görev yapacak

        Görevine neden başlamadığını sormak istesek de İdil Bilgen'e ulaşamadık. Ulaşmaya çalıştığımızda kendisine aslında kimsenin ulaşamadığını öğrendik. Miss Turkey'in organizatörünün bile...

        İdil Bilgen, ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunmuyor. Son paylaşımının tarihi 21 Ağustos...

        Görünen o ki İdil Bilgen, yaşadığı zorlu süreçten sonra kafasını dinlemek için kısa süreli bir inzivaya çekildi.

        Bir ihtimal, Kiev'de babasının yanında olduğu...

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        #İdil Bilgen
        #Yayladere
        #İdil Bilgen sırra kadem bastı

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