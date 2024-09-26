İdil Bilgen, sırra kadem bastı

11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazanan İdil Bilgen, bir anda gündem oldu.

İdil Bilgen'i gündem yapan konu ise sosyal medyada Türkiye güzeli olacak kadar güzel olmadığı yönünde yapılan yorumlardı.

Miss Turkey'de birinci olan İdil Bilgen, Türkiye'yi tarihi henüz açıklanmayan Miss World Güzellik Yarışma'nda temsil edecek. Üçüncü olan Cemre Ülker ise Miss Supranational'de... (Bu yıl Miss Universe yarışmasına katılmayacağımız için ikinci seçilmedi.)

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan İdil Bilgen, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı.

Yorumlar öyle seviyeye ulaştı ki babasının konumundan dolayı güzellik yarışmasında 'torpil' yapıldığına kadar vardı.

Günlerce süren eleştiri yağmuru, zaman zaman hakaret etmeye kadar uzandı.

Yorumlar öylesine fazla ve acımasızdı ki İdil Bilgen, kraliçelik tacının keyfini süremedi.

Bazı ünlüler ve Türkiye eski güzelleri; açıklamalarıyla, eleştiri yağmuruna - hakarete maruz kalan İdil Bilgen'e şemsiye olmaya çalıştı.

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İdil Bilgen, tam gündemden düşmeye başlamıştı ki Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçlarının açıklanmasıyla yeniden ön plana çıktı.

Zira; İdil Bilgen'e kurada; Bingöl'ün Yayladere ilçesi çıktı.

Sosyal medyada; İdil Bilgen'in 2 bin 304 nüfuslu Yayladere'ye gitmeyeceği yazılıp - çizildi. Öyle ki yine sosyal medyada bu konu üzerine iddiaya girenler bile oldu.

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İdil Bilgen'in mevzuat gereği, 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde Yayladere'deki görevine başlaması gerekiyordu. Ne var ki başlamadı. Bilgen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebilecek. Kabul edildiği takdirde Yayladere'deki görevine başlayacak.

Yayledereliler, büyük bir heyecan içinde İdil Bilgen'i beklediklerini dile getirmişti. Bu yönündeki haber, 18 Eylül'de Habertürk'te yayımlandı.

Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabilecek.