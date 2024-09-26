Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda, aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan, polise de kesici aletle saldırması sonrası polis ekiplerince yaralı ele geçirilen Yunanistan uyruklu T.L. tutuklandı.
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Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda, aracıyla motosikletliyi çarparak yaralayan, ardından da polise satırla saldırması sonucu polis ekiplerince yaralı ele geçirilen Yunanistan uyruklu T.L. hakkında karar çıktı.
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Zanlı, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanması sonrası Keşan Adliyesine sevk edildi. T.L. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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NE OLMUŞTU?
İki hafta önce İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu araç sürücüsü T.L, Türk vatandaşı 71 yaşındaki motosikletliye kasti şekilde çarparak yaralamıştı.
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Yunan sürücü, gümrük sahası içerisine ters istikametten giriş yaparak tır ve bariyerlere çarpmıştı.
Şüpheli, aracından inerek elindeki satırla polis memurlarının üzerine yürümüş, devamında polis ikaz amaçlı 2 el havaya ateş etmişti.
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T.L, "dur" ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirilmişti.
Gözaltına alınan zanlı, hastanede tedavi altına alınmıştı.