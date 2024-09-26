“İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”

REKLAM advertisement1

Türkiye'de 277, dünyanın farklı yerlerinde 65 mağazası bulunan Çilek Mobilya İnegöl’deki 50 bin metrekarelik üretim ve depolama alanıyla yılda 500 bin adet ürün üretiyor. Çilek, 700’ü aşkın çalışanıyla da hem istihdama hem de ülke ekonomisine fayda sağlıyor. İlk ihracatını 1996 yılında Ukrayna’ya yapan Çilek, bugün dünyanın dört bir yanındaki 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

“İÇERİYİ DOLDURDUĞUMUZ İÇİN DIŞ PAZARA YÖNELDİK”

Çilek'in Bursa İnegöl’deki fabrikasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO’su Muzaffer Çilek, "İç pazarda bir durgunluk var. Fakat adet ve ciro olarak büyüdük. Bizim dışarıya açılma sebebimiz içeriyi doldurduğumuz için dış pazara yöneldik” dedi.

REKLAM “ÇOCUK NÜFUSUNUN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERE YÖNELİYORUZ” Dünyada, özellikle de Avrupa’da nüfusun gittikçe yaşlandığını anımsatan Muzaffer Çilek, "En büyük pazarımız Almanya’da her yıl yüzde 8-9 küçülme oluyor. Bu ihracatımızı negatif etkiliyor. Biz de bu yüzden çocuk nüfusunun yüksek olduğu ülkelere yöneliyoruz. Yönümüzü Körfez ülkelerine çevirdik” şeklinde konuştu. “BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’DA 39 MAĞAZA AÇACAK” 2023 yılı ciro artışının yüzde 44 olduğunu belirten Muzaffer Çilek, "2024 yılı sonunda büyüme oranımızı yüzde 55 olarak hedefliyoruz. İhracatın toplam satış içindeki payı ise ortalama yüzde 33 seviyesinde. Yani her 3 tırdan birini yurt dışına gönderiyoruz, son 20 yılda toplam 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Şirket, bu yıl BAE, Suudi Arabistan ve Katar’da 39 mağaza açacak. Gelecek 10 yılda ise hem yurtiçi hem yurtdışında satış noktası sayısını 1000'e çıkarılması planlanıyor. “KİRA FİYATLARI ARTINCA YER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK” Son olarak “kira artışlarından dolayı kapanmalar oldu mu?” sorusu üzerine Çilek, "İstanbul ve İzmir'deki birkaç mağazamızı kira fiyatı 4 kat artınca yer olarak değiştirmek zorunda kaldık" dedi.