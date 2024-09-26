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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Mourinho'nun Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Mourinho'nun Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 19.45'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 4-5 değişiklik yapması bekleniyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:36
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

        • 3

          Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti.

        • 4

          YENİ FORMATTA İLK MAÇ

          UEFA Avrupa Ligi'nin lig formatındaki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, geçen sezon aynı takımla UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmişti. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, iç sahada 1-0 kaybetse de çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

        • 5

          Kupa 2'de Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, 8 maçın sonunda puan durumunda ilk 8'de olması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Mourinho'nun ekibi, ilk maçları 9 ile 24. sırada tamamlaması durumunda ise son 16 turuna çıkmak için eleme müsabakaları oynayacak.

        • 6

          OSAYI-SAMUEL GERİ DÖNÜYOR

          Sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Osayi-Samuel bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcunun Union Saint-Gilloise maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.

        • 7

          5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

          Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

        • 8

          Livakovic

        • 9

          Osayi

        • 10

          Djiku

        • 11

          Becao

        • 12

          Oosterwolde

        • 13

          Amrabat

        • 14

          Fred

        • 15

          İrfan Can

        • 16

          Mert Hakan

        • 17

          Tadic

        • 18

          En-Nesyri

        • 19
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