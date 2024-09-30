2 bin 400 rakımda uçurumun kenarına yapılan ev dağcıları ağırlıyor

"UÇURUMUN YANINDA İNSANIN İÇİNİ ÜRPERTİYOR"

Uçurum kenarına inşa edilen evin, bakarken bile insanın içini ürperttiğini vurgulayan Erdoğdu, "Buranın en güzel yanı bence görseli. Havası da çok güzel. Üç ilçeyi birden görebiliyorsun, buradan baktığın zaman. Yeşilhisar, İncesu ve Develi hatta Erciyes'in tepesi bile görünüyor" dedi.