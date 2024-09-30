13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkiinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre Star Diyarbakır firmasına ait Ali Güler (45) idaresindeki yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.

İlk kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali Güler tutuklanmıştı.

Otobüs şoförü tutuklu sanık Ali Güler hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TEK ASLİ KUSURLU ŞOFÖR ÇIKTI

İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle kazada "tek ve asli kusurlu" tarafın otobüs şoförü Ali Güler olduğu belirtildi.

İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.