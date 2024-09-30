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        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti - Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!

        Mersin'de 13 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuklu otobüs şoförü Ali Güler, hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kaza bilirkişi raporunda Ali Güler'in, yağışlı havada 108 kilometre hızla gittiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:53
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        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
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        Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkiinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

        YOLCU OTOBÜSÜ KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre Star Diyarbakır firmasına ait Ali Güler (45) idaresindeki yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.

        13 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        İlk kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali Güler tutuklanmıştı.

        22.5 YIL HAPİS TALEBİNDE BULUNULDU

        Otobüs şoförü tutuklu sanık Ali Güler hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        TEK ASLİ KUSURLU ŞOFÖR ÇIKTI

        İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı.

        Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle kazada "tek ve asli kusurlu" tarafın otobüs şoförü Ali Güler olduğu belirtildi.

        İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.

        KAZA ANINDA 108 KM/SA HIZLA GİDİYORMUŞ

        Otobüs şoförünün koşullara uygun hareket etmediği anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Bilirkişi heyeti tarafından dosyaya ibraz edilen kazanın sebebine ilişkin kati rapora göre, otobüs şoförü Ali Güler'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-B maddesinde düzenlenen 'Sürücüler, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' kuralını ihlal etmiş olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği bildirilmiştir. El konulan takograf verisine göre, kaza anında otobüs hızının saatte 108 kilometre olarak belirlenmiştir."

        "YAĞIŞLI HAVADA TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK"

        İddianamede, kazanın meydana geliş durumuyla ilgili tüm koşulların titizlikle incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Şüphelinin havanın yağışlı olması, 108 kilometre hızla seyreden otobüsün kayıp kontrolden çıkabileceğini öngörmesine rağmen tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, emir ve kurallara riayetsizlik göstererek, öngördüğü bu neticenin gerçekleşmeyeceğini düşünüp aracın hızını hava ve yol koşullarına düşürmediği belirlenmiştir. Dosya kapsamında şüpheli Ali Güler'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır."

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