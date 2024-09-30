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        Haberler Gündem Güncel 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar | Son dakika haberleri

        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar

        Adana'da 62 yaşındaki oto tamircisi M.M., taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.'ye, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.'nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı. İstismara uğrayan çocuğun babası "Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:34
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        • 1

          Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan M.M'nin, 1 Eylül'de, alt katında oturan kiracısı D.C'nin 8 yaşındaki erkek torunu E.B'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

        • 2

          Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.'nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.'nin balkonuna düştü.

          Balkona çıkan M.M., "Gel, topunu vereyim" diyerek E.B.'yi yanına çağırdı.

        • 3

          ÇOCUK 7 GÜN SONRA AİLESİNE ANLATTI

          M.M., iddiaya göre, E.B.'ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül'de olayı anneannesi ve babası O.B.'ye (36) anlattı.

        • 4

          Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.’nin evini bastı. Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.’ye linç girişiminde bulundu.

        • 5

          TUTUKLANDI

          Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.'nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı.

          Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        • 6

          Kimliği belirsiz kişiler, M.M.'nin evini taşlayıp, duvarlarına da sprey boyayla 'çocuk tacizcisi', 'daha 8 yaşında', 'adalet sağlanacak' gibi yazılar yazdı.

        • 7

          "HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN"

          Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba O.B., "Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz"diye konuştu.

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