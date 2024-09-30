Jose Mourinho'nun laptoplu tepkisi dünya basınında: Olağanüstü protesto!

FOOTBALL ITALIA: LİSTEYE KOMİK BİR OLAY DAHA EKLEDİ

Jose Mourinho'nun daha önce de hakemlere yönelik tepkilerine dikkat çeken Football Italia'da ise şu ifadelere yer verildi:

"Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği durumun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu."