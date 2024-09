Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!

Bursa'da ablası H.S.'nin (25) nişanlısı S.T. (28) ile eski erkek arkadaşı A.O. (28) arasında çıkan kavgaya karışan ve cep telefonuyla başına vurulan Yasin Sakarya'nın (22) ölümüne ilişkin davada, 'Kasten öldürmek' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammet Can Oktan (21) ile ağabeyi Mustafa Oktan (24), kararın bozulmasının ardından, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre telefonun silah sayıldığı davada, izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet Can Oktan'ın arbedede kendisine vuran kişiye elindeki telefonla yumruk atarken, darbenin yanındaki Yasin Sakarya'ya isabet ettiği belirlendi. Suçun vasfını değiştiren mahkeme heyeti, 2 kardeşe 'Yaralama sonucu ölüme neden olmak'tan 11'er yıl 8'er ay hapis cezası verip, tahliyelerini kararlaştırdı.

KAVGA KAMERADA

Kavgayı duyan H.S.’nin babası F.S. ile kardeşleri Yasin Sakarya ve V.S., A.O.'nun ailesinin işlettiği kebapçı dükkanına gitti. Tarafların tartışması arbedeye dönüşünce, A.O.'nun kardeşi, Muhammet Can Oktan'ın, masanın üzerinden alıp rastgele salladığı cep telefonu, Yasin Sakarya'nın başına isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada yaralanıp, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Muhammet Can Oktan, Mustafa Oktan, A.O., İ.O., F.S. ve S.T. gözaltına alındı. A.O. ile kardeşleri Mustafa Oktan ve Muhammet Can Oktan, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.