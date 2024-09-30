18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
Kars'ın Susuz ilçesinde, 30 yaşındaki D.M., tartıştığı 18 yaşındaki eşi Sıla M.'yi silahla öldürdü. 7 aylık anne olan Sıla'nın cenazesi morga kaldırılırken, katil zanlısı gözaltına alındı
Kadın cinayetinin son adresi Kars oldu. Alınan bilgiye göre, Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M, (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.
SILA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
7 AY ÖNCE ANNE OLMUŞ
Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.