Süper Lig kulüplerinden 11 sezonun en yüksek zararı

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Trendyol Süper Lig kulüpleri, sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için birçok transfere imza attı. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig ekipleri, bu yaz transfer döneminde bonservis ve kiralama bedelleri için yaklaşık 135,5 milyon euro transfer harcaması yaptı. Buna karşın 83,5 milyon euroluk gelir elde edildi. Böylece ligde 52 milyon euroluk dış ticaret açığı gerçekleşmiş oldu.

52 milyon euroluk zarar, 2013/2014 sezonunda ortaya çıkan 77,5 milyon euroluk rakamdan sonra en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. 2000'li yılların büyük bölümünde transfer dönemleri zararla kapatılırken, 15/16 sezonu ile 19/20 sezonu arasındaki 5 sezonunun 4'ü kârla kapatılarak istisnai bir başarı elde edildi.

REKLAM Süper Lig kulüpleri arasında transferde en çok zarar eden takımlar Fenerbahçe (19,2 milyon euro), Beşiktaş (18,65 milyon euro) ve Trabzonspor (18,3 milyon euro) ile ilk 3 sırayı paylaştı. Galatasaray ise transfer sezonunu gelir ve giderde başa baş kapattı. SÜPER LİG'İN SEZONLARA GÖRE KAR VE ZARARI SEZON GİDER GELİR BAKİYE 24/25 135.52 milyon € 83.56 milyon € -51.95 milyon € 23/24 176.07 milyon € 164.34 milyon € -11.73 milyon € 22/23 156.51 milyon € 126.13 milyon € -30.38 milyon € 21/22 97.47 milyon € 47.50 milyon € -49.98 milyon € 20/21 64.35 milyon € 54.66 milyon € -9.69 milyon € 19/20 76.65 milyon € 89.50 milyon € 12.85 milyon € 18/19 98.07 milyon € 138.80 milyon € 40.73 milyon € 17/18 130.35 milyon € 133.56 milyon € 3.21 milyon € 16/17 90.63 milyon € 62.08 milyon € -28.55 milyon € 15/16 108.45 milyon € 127.13 milyon € 18.68 milyon € 14/15 85.49 milyon € 47.23 milyon € -38.26 milyon € 13/14 121.27 milyon € 43.83 milyon € -77.44 milyon € 12/13 120.75 milyon € 49.42 milyon € -71.33 milyon € 11/12 128.90 milyon € 92.86 milyon € -36.04 milyon € 10/11 114.31 milyon € 37.03 milyon € -77.28 milyon € Lig adına en yüksek transfer kârı, 2018/2019 sezonunda 40,75 milyon euro ile gerçekleşti. Söz konusu sezonda Trabzonspor (15,5 milyon euro) ve Beşiktaş'ın (8,9 milyon euro) görece yüksek kâr etmesi, Galatasaray'ın artıyla (2,3 milyon euro) kapatması, Fenerbahçe'nin (4,1 milyon euro) ise düşük bir zararla transferi kapatması etkili oldu.

ZARARDA AVRUPA'DA İLK 5'TEYİZ Avrupa'da başarı anlamında üstlerde yer alamayan Süper Lig, zarar konusundan ise ilk 5'te yer buldu. Premier Lig'in 715 milyon euro ile zirvede olduğu zarar listesinde, İtalya Serie A (308,5 milyon euro), Fransa Ligue 1 (123 milyon euro), Almanya Bundesliga'nın (70 milyon euro) ardından Süper Lig 5. sıraya yerleşti. EN ÇOK ZARAR EDEN LİGLER LİG GİDER GELİR BAKİYE 1 Premier League 2.33 milyar € 1.62 milyar € -715.31 milyon € 2 Serie A 1.01 milyar € 702.24 milyon € -308.48 milyon € 3 Ligue 1 728.16 milyon € 605.37 milyon € -122.79 milyon € 4 Bundesliga 600.98 milyon € 531.21 milyon € -69.77 milyon € 5 Süper Lig 135.52 milyon € 83.56 milyon € -51.95 milyon € En çok kâr eden 5 lig sıralamasında ise zirvede İngiltere Championship yer aldı. İngiltere'nin 2. ligi konumundaki ligin kârı 245 milyon euroyu aştı. Bu ligi, Belçika (226 milyon euro), Portekiz (195 milyon euro) , Hollanda (124 milyon euro) ve Danimarka (88 milyon euro) ligleri takip etti.

EN ÇOK KAR EDEN LİGLER LİG GİDER GELİR BAKİYE 1 Championship 271.32 milyon € 516.48 milyon € 245.17 milyon € 2 Jupiler Pro League 98.04 milyon € 324.85 milyon € 226.81 milyon € 3 Liga Portugal 186.64 milyon € 381.32 milyon € 194.68 milyon € 4 Eredivisie 85.91 milyon € 210.07 milyon € 124.17 milyon € 5 Superliga 44.08 milyon € 132.32 milyon € 88.24 milyon €