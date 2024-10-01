Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!

"100 MİLYON EURO PROBLEM Mİ?"

"100 milyon euro değerinde bir futbolcu olarak geldin buraya. Bu seni etkiliyor mu?"

"Hayır etkilemiyor. Ben bundan daha fazlasıyım. Dünyada benim gibi, bu tarz ve başarı elde etmiş oyuncular var. Futbolda özelliklerim ve yaptığım şeylerle, kalitemle alakalı aslında. Yani hak ediyorum diye düşünüyorum. Nasıl katkı sağlayacağım ve neler yapabileceğimin farkındayım. Özel hayatımda da beni çok etkilemiyor. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Yani 15 milyon diyen var, 100-120-150 diyen var. Herkesin farklı düşüncesi var."