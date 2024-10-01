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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den 100 milyon euro itirafı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!

        Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamaları...

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        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:23
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        • 1

          "İSTANBUL İNANILMAZ"

          "İstanbul inanılmaz tabii ki de. Çok büyük bir şehirmiş ben bunu bilmiyordum. En önemlisi Galatasaray taraftarları bu şehri harika kılıyor. Benim, ailem ve arkadaşlarım için harika bir şehir burası, çok mutluyum. İstanbul dünyadaki en güzel şehirlerden bir tanesi."

        • 2

          "TAKİP ETTİKLERİM VARDI"

          Victor Osimhen: "Küçüklümden beri takip ettiğim bir sürü oyuncu vardı. Drogba bunlardan bir tanesi. Onyekuru ve Etebo'da daha önce burada oynamıştı. Atmosferin iyi olduğunu biliyordum. Aslında internetten de görmüştüm ama gerçekte gördüğüm çok daha ihtişamlı, burada gördüğüm şey harikaydı. Galatasaray'ın oyuncusu olduğum ve burada oynadığım için söylemiyorum ama objektif olarak baktığımda da taraftarlar burayı inanılmaz kılıyor. Bunu hep söyledim ve söylemeye de devam edeceğim, taraftarlar çok tutkulu ve burası çok büyük bir aile."

        • 3

          "GEÇEN SEZON İZLEDİM"

          "Geçen sezon Galatasaray'ın birkaç maçını izlemiştim. Onyekuru zamanında da izlediklerim vardı. Onun dışında onun da yer aldığı şampiyonluk kutlamalarını izlemiştim. Harika bir atmosfer olduğunu biliyordum. Geçen sezon da Mertens'ten dolayı izlemiştim. O çok sevdiğimi bir insan."

        • 4

          DRIES MERTENS İTİRAFI

          "Mertens'i bir kelimeyle söylemek gerekseydi bu çok zaman alırdı. Epey bir süre birlikte geçirdik. Beni yaptığı konuşmalarla motive etmişti. Hem kendisi hem de ailesi benim için çok değerli."

        • 5

          "EVİMDE HİSSETTİM"

          "İlk maçımda çok heyecanlandım. Isınmak için sahaya ilk adımımı attığımda bütün taraftarlar ismimi bağırmaya başladı ve alkışladı. Bu durum beni evimde hissettirdi. Onlarla birlikte olduğumuzu aynı tarafta olduğumuzu hissetmek çok güzeldi. Onların desteğini görünce çok iyi hissediyorum."

        • 6

          FENERBAHÇE DERBİSİ

          "Bence Fenerbahçe ve Galatasaray en sert derbilerden bir tanesi. Maçın öncesinde gördüğümüz şeyler normal değildi. İnanılmaz yüksek seviyede bir tutku vardı. Bunun futbolun ötesinde olduğunu düşündüm. Maç öncesi iyimserdim. Oraya kaybetme olasılığımız olduğunu veya berabere kalmanın yeteceğini düşünerek gitmedim. Üç puan için oradaydık. Hoca da zaten odaklanmamız gerektiğini ve önemli bir şey olduğunu bize söyledi."

        • 7

          "HARİKA BİR OYUNCU"

          "Yunus Akgün harika bir oyuncu. Ben aslında onun Leicester'da oynadığını bilmiyordum. Ona sordum sen orada mı oynadın diye 'evet' dedi. Fenerbahçe'ye karşı da çok iyiydi. İnanılmaz ötesi bir oyuncu. Takım arkadaşım olduğu için de inanılmaz mutluyum."

        • 8

          "HOCA ETKİLİ OLDU"

          "Buraya gelmemde hoca anahtardır. Gelmeden bir gün önce konuştuk. Bana planlarını, neler yapmak istediğini anlattı. Beni buraya geldiğim günden beri sürekli destekliyor. Harika bir insan. Beni çok cesaretlendiriyor. Zaten bu oyunu oynamış ve çok iyi bilen biri. Her konuşmamızda bana özgüven veriyor."

        • 9

          "TARAFTARIN KARŞILAMASI"

          "Beni havaalanında taraftarların karşılayacağını bilmiyordum. Bunu uçakta öğrendim. İndiğim zaman birçok insan için uyku saati olacaktı. Havaalanına geldim ve onca insanın beni ne kadar sevgiyle karşıladığını gördüğüm zaman baştaki stresim tamamen geçti. Çok zor bir hafta geçirdikten sonra o karşılama bana çok rahatlık verdi. yeni bir maceraya adım atıyorum hissi verdi. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım."

        • 10

          "100 MİLYON EURO PROBLEM Mİ?"

          "100 milyon euro değerinde bir futbolcu olarak geldin buraya. Bu seni etkiliyor mu?"

          "Hayır etkilemiyor. Ben bundan daha fazlasıyım. Dünyada benim gibi, bu tarz ve başarı elde etmiş oyuncular var. Futbolda özelliklerim ve yaptığım şeylerle, kalitemle alakalı aslında. Yani hak ediyorum diye düşünüyorum. Nasıl katkı sağlayacağım ve neler yapabileceğimin farkındayım. Özel hayatımda da beni çok etkilemiyor. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Yani 15 milyon diyen var, 100-120-150 diyen var. Herkesin farklı düşüncesi var."

        • 11

          GOL MÜZİĞİ İÇİN AÇIKLAMA

          "Lille'de antrenmandan sonra soğumak için bazen spor salonuna gidiyorduk. Yusuf Yazıcı antrenman sonrası spor salonundaydı ve ben içeri girdiğimde bu şarkı çalmaya başladı. O ilgileniyordu şarkı açma işleriyle. Nijeryalılar olarak biz öyleyiz, güzel bir ritim duyduğumuzda dans ederiz. Ondan sonra da şarkıyı duydum ve dans etmeye başladım. Video çektiğini de bilmiyordum aslında sonra öğrendim. Sonrasında Instagram'da beni etiketlemişlerdi. Buraya geldikten sonra ilk golümden sonra şarkıyı çaldılar ve çok hoşuma gitti."

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