İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?

Bu saldırının hemen ertesi günü bu kez de Lübnan'da telsizler hedef alındı. İsrail bu saldırılarının sorumluluğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Üst üste iki gün yaşanan siber saldırıların ardından, İsrail-Lübnan hattında hava saldırıları başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.