İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
7 Ekim 2023'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerilim yükselmeye başlamıştı. Ancak özellikle son 14 gündür, İsrail-Hamas çatışmalarının yerini İsrail-Hizbullah çatışmaları aldı. Son 14 günde neler yaşandı?
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Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlendi. İki taraf arasında günlerdir süren gerilim, İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlattığını duyurmasıyla devam ediyor. Bölgede özellikle son 14 gündür tansiyon yüksek.
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17 Eylül günü akşam saatlerinde dünyanın gözü Lübnan'da eş zamanlı olarak patlatılan çağrı cihazlarına kilitlendi. İsrail, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlattı.
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Bu saldırının hemen ertesi günü bu kez de Lübnan'da telsizler hedef alındı. İsrail bu saldırılarının sorumluluğunu hiçbir zaman kabul etmedi.
Üst üste iki gün yaşanan siber saldırıların ardından, İsrail-Lübnan hattında hava saldırıları başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
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İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarında Hizbullah komutanlarının hedef alındığını açıkladı, ancak yüzlerce sivil öldü. Bu saldırılarda Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar verdi.
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Son olarak Cuma akşamı İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini ve hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu duyurdu. Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
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Hizbullah da bu süreçte İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
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İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
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Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
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7 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.
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İsrail günlerdir Lübnan'a kara harekatı başlatacağının sinyalini vermesinin ardından gece saatlerinde Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattığını duyurdu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.