Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında: İsrail Lübnan'a kara operasyonunu başlattı
İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren gerilimin ardından gece saatlerinde İsrail, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Harekatın adının "Kuzeyin Okları Operasyonu" olduğunu bildiren İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. İşte yaşanan son gelişmeler...
Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlendi. İsrail ile Lübnan Hizbulahı arasında günlerdir süren gerilimin ardından İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ertesi günü İsrail-Lübnan hattında da gerginlik yükselmişti. Son 2 haftadır ise dünya, İsrail-Hamas çatışmalarından ziyade İsrail-Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalara odaklandı.
İsrail önce Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını sonra da telsizleri patlattı. Gerilimin zirveye çıkmasının ardından iki taraf arasında hava saldırıları başladı ve bu saldırılar günlerdir sürüyor.
İsrail, Lübnan'daki saldırılarında çoğunlukla Hizbullah komutanlarını hedef aldığını açıkladı, ancak yüzlerce sivil öldü. İsrail, Cuma akşamı Beyrut'a gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı. Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatı sinyali vermeye başlamıştı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün akşam yaptığı açıklamada, Mavi Hat boyunca devam eden çatışmalarda "bir sonraki aşamanın çok yakında başlayacağını" söylemişti.
TOPÇU BİRLİKLERİYLE ATEŞ AÇTI
Gallant'ın açıklamasının ardından İsrail askeri araçları, gece saatlerinde kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı. Çok sayıda askeri araç yola çıktı, tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtı.
İsrail Ordusu, Beyrut'un güneyindeki banliyöler için tahliye uyarısı yapmasının ardından İsrail, Lübnan'a kara harekatının başladığını duyurdu. İsrail medyasında yer alan haberlerde, bakanların Lübnan hakkında konuşmalarının istendiğini yazıldı.
SINIRLI VE YOĞUN KARA SALDIRILARI
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.
Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.
İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Safed şehrinde hava saldırısı uyarıları yayınlandı. Bazı medya kuruluşları, diğer sınır kasabaları için de uyarılar yayınlandığını bildirdi.
Hava uyarıları, gece boyunca ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde aktifti.
İSRAİL GÜNEY LÜBNAN'DAN 18 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ
İsrail medyası, İsrail ordusunun İkinci Lübnan Savaşı'ndan sonra Güney Lübnan'dan çekilmesinin üzerinden tam 18 yıl geçtiğini belirtti.
İsrail ile Hizbullah'ın aylarca süren çatışmalarının ardından İsrail, 1 Ekim 2006'da Lübnan'dan çekilmişti.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Kefr Kila ve El-Adise kasabaları karşısına denk gelen Besatin bölgesinde İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'deki Filistin halkının direnişinin desteklenmesi ve Lübnan halkının müdafaası için gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan 3 füzenin Batı Celil bölgesinde yasa dışı yerleşim birimi Ştula'da açık araziye düştüğünü açıkladı.