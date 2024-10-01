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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!

        Antalya'da, 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalıştıkları öne sürülen Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışan yan otelin resepsiyonisti 67 yaşındaki Hilmi Çelik, aldığı yumrukla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik hayatını kaybetti, yumruk atan 30 yaşındaki Wassim Tounsi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:11
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        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
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        Antalya'da olay, geçen pazar günü saat 04.30 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahasında meydana geldi. Otele girmeye çalışan Tunus uyruklu Wassim Tounsi (30) ve İlyes L. (28) güvenlik görevlisi tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

        YUMRUK ATIP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada yan otelde resepsiyonist olarak çalışan Hilmi Çelik (67), bağrışma sesleri üzerine dışarı çıktı. Kaçan kişileri durdurmaya çalışan Çelik'e, Wassim Tounsi yumruk atarak kendilerini otomobilde bekleyen Amine H.'nin (24) yanına gitti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Hayatını kaybeden Hilmi Çelik, 67 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Hilmi Çelik, 67 yaşındaydı.

        Otomobile binen şüpheliler kaçarken, aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Çelik’i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla Çelik hastaneye kaldırdı. Ancak Hilmi Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri çevredeki ve otelin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelileri Side Mahallesi'nde saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Wassim Tounsi, İlyes L. ve Amine H. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Wassim Tounsi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        "BABAM ÇOK SEVİLEN BİRİYDİ"

        Bugün sabah saatlerinde cenazeyi almaya gelen Hilmi Çelik'in oğlu Süleyman Çelik, "Babam resepsiyonist olarak çalıştığı otelin yanındaki otele duvardan girmeye çalışan hırsızları güvenliklerin görüp, kaçmaya başladığı esnada durdurmaya çalıştı. Bu sırada içlerinden biri, babama yumruk atıyor ve yere düşüp, kafasını vurmasına neden oluyor.

        Sağlık ekipleri, gelip müdahale ediyor ve hastaneye kaldırıyorlar; ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirenlerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Olayın peşini bırakmayacağım. Babam, bölgede 30 yıldır çalıştığı için orada sevilen, sayılan biridir" dedi. İşlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek için Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

        ZANLININ İKAMETİ BURSA'DA GÖRÜNÜYOR

        İkamet adresi Bursa'da görülen Wassim Tounsi ise savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü çok alkollüydük, İlyes L. ve Amine H. ile Tunus'tan tanışırız. Otellerde farklı akrobasi hizmeti verirdik. O gün de iş çıkışı dolaşırken arkadaşım İlyes L. ile şaka amaçlı otelin duvarına tırmanması karşılığında 200 TL'ye iddiaya girdik.

        "BİR TOKAT VURUP ARACA GİTTİM"

        O da ciddiye aldı ve duvara tırmanmaya çalıştı. Bu esnada bizi güvenlikler görüp, 'Hırsız var' diye bağırıp bize doğru gelince koşarak aracımıza doğru gittik. Bu sırada ismini bilmediğim bir kişi, bize doğru gelince ben de bir tokat vurdum ve araca gittim. Sonrasında kaçtık" dedi.

        Diğer yandan Hilmi Çelik'in şüphelilerin peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Antalya
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