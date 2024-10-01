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        Haberler Gündem Güncel Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi | Son dakika haberleri

        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi

        Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurulan 33 yaşındaki Sibel Aygan hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:46
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          Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.

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          Aydın'ın Didim ilçesinde 43 yaşındaki M.Y., Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde 33 yaşındaki boşandığı eşi Sibel Aygan'a çocuklarının gözü önünde tabancayla kurşun yağdırdı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Ağır yaralanan Aygan, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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          Cinayetin ardından olay yerinden kaçan M.Y, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

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          Olay yerinde yapılan inceleme 5 kovan bulundu. Sibel Aygan'ın boşandığı eşinden çocukları olduğu öğrenildi.

          Soruşturma sürüyor.

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