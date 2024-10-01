Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurulan 33 yaşındaki Sibel Aygan hayatını kaybetti.
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Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.
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Aydın'ın Didim ilçesinde 43 yaşındaki M.Y., Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde 33 yaşındaki boşandığı eşi Sibel Aygan'a çocuklarının gözü önünde tabancayla kurşun yağdırdı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralanan Aygan, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Cinayetin ardından olay yerinden kaçan M.Y, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.
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Olay yerinde yapılan inceleme 5 kovan bulundu. Sibel Aygan'ın boşandığı eşinden çocukları olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
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