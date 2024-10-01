Hizbullah saldırılarının ardından Netanyahu anketlerde yeniden yükselişe geçti

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İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Ekim öncesi yolsuzluk soruşturmalarıyla mücadele ederken, bugün Hizbullah saldırılarının ardından yeniden popülaritesini kazanmış görünüyor.

Yeni bir kamuoyu yoklamasına göre Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından sarsılan popülaritesi, ülkesinin Hizbullah'a karşı elde ettiği askeri başarılar sayesinde arttı.

İsrail Başbakanı'nın New York'ta, Hizbullah'ın 32 yıldır liderliğini yapan Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi emrini verirken çekilmiş bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. İsrail'in Channel 12 kanalı için yayınlanan bir anket, İsrail Başbakanı'nın partisi Likud'un genel seçim yapılması halinde diğer partilerden daha fazla sandalye kazanacağını gösteriyor. Bununla birlikte, tek başına iktidar zaferi öngörülmüyor, koalisyon öngörülüyor.

REKLAM Netanyahu'ya can suyu Netanyahu kritik bir ittifaka da imza attı, eski siyasi rakibi Gideon Saar da pazar günü başbakanı güçlendirecek bir adım atarak koalisyon hükümetine katıldı. Netanyahu, "Omuz omuza birlikte çalışacağız ve savaşın gidişatını etkileyen forumlarda onun yardımına başvurmak niyetindeyim" dedi. Saar, İsrail'in bölgesel düşmanlarına karşı yürütülen savaşın yönetimini denetleyen Güvenlik Kabinesi'nde bakan olarak görev yapacak. Netanyahu, 120 sandalyeli parlamentoda 68 sandalyeyle çok daha sağlam bir çoğunluğa sahip oldu. Geçtiğimiz haftalarda, halen popüler, tecrübeli ve eski bir general olan Yoav Gallant'ın yürüttüğü savunma bakanlığı görevinin nispeten daha az tecrübeli olan Saar'a geçeceği söylentileri yayılmıştı. Ancak İsrail'in Hizbullah'a yönelik bir dizi büyük saldırıya başlamasıyla bu hamleden vazgeçilmiş gibi görünüyor.

Netanyahu'ya göre hükümetin yeni yapısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in gücünü zayıflatıyor. Aşırı sağcı kanat Netanyahu'yu Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve rehineleri eve getirmek için "pervasızca" bir anlaşma yapması ya da Hizbullah ile kalıcı bir ateşkesi kabul etmesi halinde koalisyonu devirmekle defalarca tehdit etmişti. Ancak artık koalisyon, Ben Gvir'in Yahudi Gücü partisinin altı sandalyesi olmadan da ayakta kalabilir ve Netanyahu'ya daha fazla manevra alanı sağlar. REKLAM Netanyahu'ya can suyu veren Saar, bir zamanlar Likud'un yükselen yıldızı olarak görülüyordu ancak daha sonra anlaşmazlık yaşayarak partiden ayrıldı ve Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla mücadele ederken görevine devam etmemesi gerektiğini savunarak başbakanı en sert eleştirenlerden biri oldu. Hükümete katılma kararını ise bir vatanseverlik eylemi olarak çerçeveledi ve birliği teşvik etti.

"İsrail'in en yalancı başbakanı" Ancak Saar, bazı İsrailli yorumcular tarafından kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirildi. Yedioth Ahronoth köşe yazarı Sima Kadmon, "Saar'ın hükümete katılma kararı, Netanyahu'nun gitmesi gerektiğini düşünen çok sayıda İsrailli için kesinlikle acı verici bir darbe, sadece suçlamalarla yargılandığı için değil, İsrail'in şimdiye kadar sahip olduğu en yozlaşmış, hedonist ve yalancı başbakan olduğu için" dedi. Kadmon'a göre bu adım İsrail'in gelmiş geçmiş en kötü hükümetini istikrara kavuşturacak ve güçlendirecek, öyle ki bir sonraki seçimlerin başlangıç tarihi olan Ekim 2026 artık gerçekçi bir tarih gibi görünüyor.

Şüphesiz, ekstra koltuklar İsrail'in gelmiş geçmiş en aşırı sağcı hükümetinin karşı karşıya olduğu bir başka sorunun çözümüne de yardımcı olabilir. REKLAM Ordunun saflarını genişletmeye acil ihtiyaç duyduğu bu hassas savaş döneminde, yeni bir zorunlu askerlik yasasının kabulü konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. İsrail Yüksek Mahkemesi haziran ayında devletin ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat öğrencilerini askere almaya başlaması gerektiğine karar verdi. Tarihsel olarak askerlikten muaf tutulan bu öğrencilerin durumu, koalisyonun içinde derin bir tartışma konusu. Temmuz ayında Yoav Gallant, başbakanla arasındaki kişisel anlaşmazlığı derinleştirerek ultra-Ortodoks cemaatinden 18-26 yaş arası bin kişiye askere alma tebligatı göndermeye başlama planını onayladı.

Kurnaz bir siyasi stratejist olan Netanyahu, ki kendisi İsrail'in en uzun süre görev yapan lideri, geçen yılın sonunda yapılan anketlerde partisine verilen destekte büyük bir düşüş görmüştü. "Bay Güvenlik" olarak sahip olduğu kişisel imaj, Hamas'ın dünyanın en iyi istihbarat servislerinden birini şaşırttığı ve bölgedeki en iyi kaynaklara sahip ordunun karşılık vermesinin saatler aldığı İsrail tarihinin en ölümcül günü olan 7 Ekim saldırılarından sonra büyük zarar görmüştü. Ancak Ağustos ayına gelindiğinde kamuoyu yoklamaları başbakanın toparlanmaya başladığını gösteriyordu. Bu, Gazze'nin işgalinin İsrail'in en uzun savaşına dönüşmesine ve Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve İsrail'in kalan rehinelerinin eve getirilmesi hedeflerine ulaşıldığına dair hiçbir işaret olmamasına rağmen gerçekleşti.

Netanyahu rakibi Lapid'e göre önde Son anket Likud'a 25 kadar sandalye veriyor. Kanal 12 için yapılan araştırmaya göre Netanyahu, merkezci muhalefet lideri Yair Lapid'e karşı favori başbakan adayı olmaya devam ediyor. Netanyahu'nun oranı yüzde 38. Lapid ise yüzde 27'lik desteğe sahip. İsrail'in çok cepheli savaşı kritik bir döneme girerken İsrail siyasetinde pek çok şey bundan sonra ne olacağına bağlı. Hizbullah'ın ana müttefiki İran saldırmaya karar verirse bunun sonuçları tahmin edilemez. Uluslararası arenada İsrail giderek yalnızlaşıyor. Uluslararası mahkemeler İsrail'i soykırım suçundan yargılayıp yargılamamayı değerlendiriyor ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla başbakan ve savunma bakanı için tutuklama emri talep etti. Netanyahu'nun direncini sınayacak nihai sınav henüz gelmemiş olabilir.