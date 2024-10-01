80 yaşındaki Choi Soon-hwa'nın 'kainat güzeli' olma hayali yarım kaldı

Choi Soon-hwa, geçtiğimiz günlerde CNN International'a yaptığı açıklamada "Model olmak, benim için yeni bir yola açılan kapı gibiydi. Bu yüzden kafamda bir plan yaptım. Dedim ki, 'Başarılı olacağım ve çok çalışacağım'... Hayalim gerçekleştiğinde Tanrı'ya şükrettim ve çalışmaya devam ettim. Bu iş o kadar eğlenceli ki bunu çok seviyorum" demişti.