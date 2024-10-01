Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
Antalya'da, spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber güreş camiasını yasa boğdu
Antalya'da acı olay Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı.
ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ
AA ve İHA'da yer alan habere göre yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Başpehlivan Altun'un cenazesi, bugün Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"
Öte yandan Ali Altun’un hayatını kaybettiğini öğrenerek kaldırıldığı hastaneye giden Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dal mesajında, “Belediye güreşçimiz, başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başpehlivanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Altun’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere güreş camiasına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.