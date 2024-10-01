Çöpçü tarafından bulunan tablonun Picasso'ya ait olduğu iddia edildi

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İtalya'nın Capri adasındaki bir villanın bodrumunu temizleyen çöpçünün bulduğu tablonun, Pablo Picasso'ya ait orijinal portre olduğu iddia edildi.

Guardian'da yer alan habere göre 1962 yılında Capri'de bir evin bodrumunda tabloyu bulan Luigi Lo Rosso, tuvali Pompeii'deki evine götürdü.

Tablo, Rosso'nun oturma odasındaki ucuz bir çerçevede yıllar boyunca asılı kaldı. Öyle ki tablo, Rosso'nun eşi tarafından sıkça 'korkunç' olarak nitelendiriliyordu.

Ancak Luigi Lo Rosso'nun oğlu Andrea'nın şüpheleri üzerine aile, sanat dedektifi olarak tanınan Maurizio Seracini de dahil olmak üzere bir uzman ekibinden yardım almak için harekete geçti.

Yıllarca süren araştırmanın ardından, sanat eserlerinin değerlemeleri ve restorasyonlarıyla Arcadia Vakfı'nın bilimsel komitesinin bir üyesi olan Cinzia Altieri, resmin üzerindeki imzanın Picasso'ya ait olduğunu doğruladı. REKLAM Portrenin günümüzde 6 milyon euro değerinde olduğu belirtildi. Tete de femme No 2. Portrait de Dora Maar Altieri, Guardian'a şunları söyledi: "Resmin incelemeleri tamamlandıktan sonra üzerindeki imzayı inceleme görevini bana verdiler. Bunu aylarca çalıştım ve Picasso'nun bazı orijinal eserleriyle karşılaştırdım. İmzanın Picasso'ya ait olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Yanlış olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktu."

Ailesinin resmi atmayı düşündüğü anların olduğunu söyleyen Andrea Lo Rosso, "Annem portreyi tutmak istemiyordu. Sürekli korkunç olduğunu söylüyordu" dedi. Picasso, Güney İtalya'nın Capri adasını sıkça ziyaret eden bir sanatçıydı ve Buste de femme (Dora Maar) adlı tabloya çarpıcı bir şekilde benzeyen bu resmin, 1930 ile 1936 yılları arasında yapılmış olabileceği düşünülüyor. REKLAM Dora Maar'ın bir başka portresi 1973 yılında hayatını kaybeden Picasso, 14 binden fazla eser üretti. Ünlü sanatçı, sevgilisi ve ilham perisi olarak gördüğü Fransız fotoğrafçı ve ressam Dora Maar'ı pek çok resminde tasvir etti. Vakıf, her gün orijinal bir eser sahibi olduğunu iddia eden kişilerden yüzlerce mesaj alıyor.

Diğer yandan bu tablolardan biri olan Buste de femme (Dora Maar), 1938 yılında resmedildi. 1999 yılında bir Suudi şeyhinin yatından çalınan tablo 20 yıl sonra bulundu. Buste de femme Arcadia Vakfı'nın başkanı Luca Marcante, eserin farklı versiyonlarının olabileceğine inanıyor. Il Giorno gazetesine konuşan Marcante, "İkisi de orijinal olabilir. Muhtemelen, Picasso tarafından iki farklı zamanda aynı konuda resmedilmiş iki portre var. Fakat kesin olan şey Capri'de bulunan ve şu anda Milano'daki bir kasada saklanan resim orijinal." Marcante'nin şimdi delilleri Picasso Vakfı'na sunacağı ifade edildi.

*Temsili görseller AP tarafından servis edilmiştir.