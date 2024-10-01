Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Çöpçü tarafından bulunan tablonun Picasso'ya ait olduğu iddia edildi

        Çöpçü tarafından bulunan tablonun Picasso'ya ait olduğu iddia edildi

        İtalya'nın Capri adasında bir villanın bodrumunu temizleyen çöpçü tarafından bulunan resmin Pablo Picasso'a ait olduğu iddia edildi. Çöpçünün eşi tarafından 'korkunç' bulunan ve ailenin çöpe atmayı düşündüğü tablonun günümüzdeki değeri 6 milyon euro...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya'nın Capri adasındaki bir villanın bodrumunu temizleyen çöpçünün bulduğu tablonun, Pablo Picasso'ya ait orijinal portre olduğu iddia edildi.

        Guardian'da yer alan habere göre 1962 yılında Capri'de bir evin bodrumunda tabloyu bulan Luigi Lo Rosso, tuvali Pompeii'deki evine götürdü.

        Tablo, Rosso'nun oturma odasındaki ucuz bir çerçevede yıllar boyunca asılı kaldı. Öyle ki tablo, Rosso'nun eşi tarafından sıkça 'korkunç' olarak nitelendiriliyordu.

        Ancak Luigi Lo Rosso'nun oğlu Andrea'nın şüpheleri üzerine aile, sanat dedektifi olarak tanınan Maurizio Seracini de dahil olmak üzere bir uzman ekibinden yardım almak için harekete geçti.

        Yıllarca süren araştırmanın ardından, sanat eserlerinin değerlemeleri ve restorasyonlarıyla Arcadia Vakfı'nın bilimsel komitesinin bir üyesi olan Cinzia Altieri, resmin üzerindeki imzanın Picasso'ya ait olduğunu doğruladı.

        REKLAM

        Portrenin günümüzde 6 milyon euro değerinde olduğu belirtildi.

        Tete de femme No 2. Portrait de Dora Maar
        Tete de femme No 2. Portrait de Dora Maar

        Altieri, Guardian'a şunları söyledi:

        "Resmin incelemeleri tamamlandıktan sonra üzerindeki imzayı inceleme görevini bana verdiler. Bunu aylarca çalıştım ve Picasso'nun bazı orijinal eserleriyle karşılaştırdım. İmzanın Picasso'ya ait olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Yanlış olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktu."

        Ailesinin resmi atmayı düşündüğü anların olduğunu söyleyen Andrea Lo Rosso, "Annem portreyi tutmak istemiyordu. Sürekli korkunç olduğunu söylüyordu" dedi.

        Picasso, Güney İtalya'nın Capri adasını sıkça ziyaret eden bir sanatçıydı ve Buste de femme (Dora Maar) adlı tabloya çarpıcı bir şekilde benzeyen bu resmin, 1930 ile 1936 yılları arasında yapılmış olabileceği düşünülüyor.

        REKLAM
        Dora Maar'ın bir başka portresi
        Dora Maar'ın bir başka portresi

        1973 yılında hayatını kaybeden Picasso, 14 binden fazla eser üretti. Ünlü sanatçı, sevgilisi ve ilham perisi olarak gördüğü Fransız fotoğrafçı ve ressam Dora Maar'ı pek çok resminde tasvir etti. Vakıf, her gün orijinal bir eser sahibi olduğunu iddia eden kişilerden yüzlerce mesaj alıyor.

        Diğer yandan bu tablolardan biri olan Buste de femme (Dora Maar), 1938 yılında resmedildi. 1999 yılında bir Suudi şeyhinin yatından çalınan tablo 20 yıl sonra bulundu.

        Buste de femme
        Buste de femme

        Arcadia Vakfı'nın başkanı Luca Marcante, eserin farklı versiyonlarının olabileceğine inanıyor.

        Il Giorno gazetesine konuşan Marcante, "İkisi de orijinal olabilir. Muhtemelen, Picasso tarafından iki farklı zamanda aynı konuda resmedilmiş iki portre var. Fakat kesin olan şey Capri'de bulunan ve şu anda Milano'daki bir kasada saklanan resim orijinal."

        Marcante'nin şimdi delilleri Picasso Vakfı'na sunacağı ifade edildi.

        *Temsili görseller AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #picasso
        #Pablo Picasso
        #bodrumda bulunan tablo
        #çöpçü tarafından bulunan Picasso tablosu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Habertürk Anasayfa