Kayserispor-Beşiktaş maçının hakem yorumları! Penaltı ve kırmızı kart var mı?

"Attamah'ın Ciro Immobile'ye yaptığı müdahale penaltı mı?"

Bahattin Duran: Attamah önce bir rakibini kilitledi. Sol eliyle omuzuna şarj yaptı ve rakibini indirdi. Net bir penaltı. Bu tip durumlarda VAR hakemlerine iki elle birlikte sarılma varsa müdahale eder deniyor. Burada iki eliyle sarılmış Immobile'ye. VAR burada müdahale etmeliydi.

Deniz Çoban: Çok uzatmaya gerek yok. Penaltı, kırmızı kart. Burada futbol yok, güreş var.

Bülent Yıldırım: Net bariz bir penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerekirdi. Kırmızı kart da çıkmalıydı.