Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü | Son dakika haberleri

        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, amca çocukları olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Cevat Oğuz ile 49 yaşındaki Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin R.M.'yi yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 08:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da olay, Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        AMCA ÇOCUKLARINI VURDU

        Hayatını kaybeden Muzaffer Oğuz.
        Hayatını kaybeden Muzaffer Oğuz.

        DHA'da yer alan habere göre kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat (39) ve Muzaffer Oğuz’a (49) isabet etti.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

        Hayatını kaybeden Cevat Oğuz.
        Hayatını kaybeden Cevat Oğuz.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        YAN YANA GÖMÜLDÜLER

        Kuzenlerin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

        ZANLI ARANIYOR

        Jandarma ekiplerinin R.M.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
        14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        Habertürk Anasayfa