Galatasaray'da tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu tartışılan sponsorluk anlaşmasını iptal ettiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray Kulübü, gündemden düşmeyen forma sponsorluğu anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.
KAP açıklaması şu şekilde:
"17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir."
DURSUN ÖZBEK, HT SPOR'DA AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da ortak yayınındaydı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan sordu Dursun Özbek yanıtlamıştı. Sponsorluk anlaşması için de konuşan Özbek şu ifadeleri kullanmıştı.
"Biz aslında spor haberleri yapan portala sponsorluk anlaşması yaptık. Galatasaray'ın 40'a yakın sponsoru var. Bizim yaptığımız anlaşmaların hepsi de tek taraflı anlaşmalar. Galatasaray temsil ettiği markanın prestji, ağırlığı, etik değerlerine uymayan bir şey olduğu zaman tek taraflı fesih hakkı vardır. Hassasiyeti hissedince hemen askıya aldım. Şu anda incelemede. İşin esası nedir diye inceliyoruz. Bizim konuştuğumuz kısım haber sitesi niteliğinde olan kısmıydı. Rakamsal boyutu önemli değil. Böyle bir bahis sitesinin sponsoru olup olmadığımız sözkonusu. Camiaların ve toplumların hassasiyetini hissettik ve askıya aldık. Şu anda inceliyoruz. Bu marka yurt dışında birçok takımın sponsoru. Burada Galatasaray her zaman şuna dikkat etmiştir. Ülkesinin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüplerden bir tanesidir."
"BU TAMAMEN BİR HABER PORTALI"
"Bu tamamen bir haber portalı. Dediğiniz rakamlar yok. 2 sene için yaklaşık 14 milyon civarında. Hiç para almadık. Birinci gün hassasiyeti görünce askıya aldık. Rizespor maçına çıktık. Baktık ki büyük hassasiyet var hemen askıya aldık. Galatasaray kendi değerleri ve ülkesinin hassasiyetleri çerçevesinde tek taraflı fesih hakkımız vardır. Şu anda askıya aldık ve konuyu inceliyoruz. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil, çok hassasız. İncelemenin sonunda çıkabiliriz veya devam edebiliriz. Şu an inceliyoruz."
"TFF'YE SORDUK"
"TFF'ye sorduk. Maçlardan önce TFF'ye formayı göndeririz, bakar, cevabını verir. Bu konuda cevabını verdi, isme, markaya itirazı olmadan, 'reklam boyutları tamamdır, bütün sorumlulukları size ait olmak üzere maça çıkabilirsiniz' dedi. Halbuki bu kadar bilinen bir şey ise, bize demesi lazımdı ki 'Bunda hassasız bu formayla çıkma' diyebilirdi. Hangi konuyu sorarsanız sorun, yasal bir sorumluluk varsa bunu kulübün üzerine bırakması son derece doğaldır. Kurumsal çerçevede bu işle ilgili profesyonellerimiz var. Formanın önü, arkası, yan tarafı bütün bunlara bağlı olarak bir pazarlama aktivitesinde bulunuyorlar. Bu konuyla ilgili talepleri değerlendirerek yönetime sunuyorlar. Yönetim de rakamsal boyutuna da bakmak suretiyle kabul veya reddediyor."
NE OLDU?
Galatasaray'ın forma sırt kısmında yer alan bir internet sitesinin, yasadışı bir bahis sitesiyle aynı ismi taşıması "örtülü reklam" tartışmalarını doğurdu.
Galatasaraylı yetkililer, sponsorluk yapılan firmanın bir internet sitesi olduğu ve haber içerikli bu sitede herhangi bir bahsin oynatılmadığını ifade etti. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu konuya ilişkin olarak bir açıklama yaparken Serie A ekiplerinden Torino'nun da aynı firma ile bir anlaşma yaptığını ve İtalyan kulübünün bunu “Hoş geldin, Yeni Bölgesel Bilgi Eğlence Sponsorumuz” olarak duyurduğunu ifade etti.