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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Sami Uğurlu: Oyunun kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyunun kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği!

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanında 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmasını bildi. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Sami Uğurlu, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:20
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        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray'la 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılmasını bildi. Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Sami Uğurlu, HT Spor'a bağlanarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

        İşte Uğurlu'nun açıklamalarından satır başları:

        Bizim için çok zor başlayan bir maç oldu. Galatasaray'ın derbi ve Avrupa galibiyeti moral motivasyon açısından onlar için önemliydi. Taraftarı da arkasına aldığında maça çok hızlı başlayacaklarını biliyorduk.

        Yorgun ve 2 tane üst düzey maça çıkmış Galatasaray, rotasyona gitmelerini bekliyorduk. Çok çabuk skoru alıp maçı bitirmeleri gerektiğini düşündüklerini biliyorduk. Başlangıçta oyun ortada gidiyordu ama iki tane dünya yıldızı Osimhen ve Icardi, kaleye gelen 3 şut 3 gol bizi moral motivasyon olarak çok zorladı.

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        "BU SKORU BEKLEMİYORDUK"

        Biz bu skoru beklemiyorduk, biz 3-0'dan maçı çevirdik bu çok güzel, büyük bir artıyı cebimize koyduk. Önümüzdeki maçlarda moral olarak, pozitif şekilde yanımıza alıyoruz. Şunu da sorgulamak gerekiyor, bu maçı 3-0'a getirmek aslında bizim daha çok irdeleyip sorgulamamız gereken taraf. Maça bu yönde bakıyoruz. Ondan sonrası devre arasındaki hamlelerle oyunun şeklini değiştirdik. Galatasaray deplasmanı, 50 bin taraftar, moral olarak yukarı çıkmış bir G.Saray; 3-0'dan maçı 3-3'e çevirmek ciddi anlamda saha içi oyuncu karakterini net bir şekilde bize gösterdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı 3-3'e getirmek bizim için ne kadar pozitifse, maçın 3-0'a gelmesi de bizim düzeltmemiz gereken yerlerden bir tanesi olarak görebiliriz.

        "DEĞİŞİKLİKLER MAÇA DAMGA VURDU"

        Devreye 3-1'le girdik, bu skordan sonra hem Galatasaray'ın hem de bizim yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleri maça damga vurdu diyebiliriz. Yunus (Akgün) çok gezerek oynayan bir oyuncu, savunmanın dengesini bozan oydu. Oyuncu paylaşımı ve devirlerde problem yaşadık. Ancak devre arasında Mertens'in oyuna girmesiyle Yunus'un alanı daha daraldı. Stoperle Mertens'i eşleştirdiğimizde merkezde Gökhan'la birlikte oyunun kontrolünü tamamen elimize aldığımızı söyleyebiliriz.

        "OYUNUN KIRILMA NOKTASI..."

        Oyunun kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği, geçişlerde bağlantı oyuncusu olarak Gökhan'ı kullandık. Gökhan da bu işi çok iyi yaptı, dengeleri bozdu. Mertens'in -yorgun bir Mertens demek daha doğru olur- onun durağan kalması bizim işimizi daha kolaylaştırdı. Biz sadece G.Saray maçında değil Fenerbahçe maçında da iyi oynadık, çok farklı bitebilirdi.

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        G.Saray maçının 2. yarısını çok doğru oynadık, çok doğru dokunuşlar yaptık. G.Saray deplasmanında 3-0'dan 3-3'e getirmek ve berabere kalmak, galibiyet kadar değerli.

        "7 MAÇ OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

        Benim yaptığım ile ilgili ceza verilmesi doğru, bunu savunmuyorum zaten. Ancak bunun 7 maç olması düşündürücü. Çok ciddi bir ceza. Temas yok. Hakemle diyalogda haksız olduğumu düşünüyorum ve bir daha yapmamam gerek. Ancak bu 7 maçları herkese verebiliyorsan buna razıyım. Bazı şeylere kafanı çevirip Sami Uğurlu'ya 7 maç verebiliyorsan orada problem var.

        "HAJRADINOVIC ANTRENMAN KAÇIRMIYOR"

        Hajradinovic ve Nuno Da Costa, takımın genelinin özeti diyebilirim. Özverileri ve çalışkanlıkları üst düzey, Hajradinovic'in antrenman kaçırdığını görmedim. Her zaman yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Bu oyun kurgusuyla da alakalı, bizim olduğumuz dönemlerde çok yukarı çıktığını görüyoruz. Bu oyuncunun kendi kalitesi ve isteğiyle de alakalı.

        "ÖNEMLİ KULÜPLERDEN TEKLİFLER ALDI"

        Buradaki sağlanan imkanlar çok üst düzey. Bu düzen, oyuncuların gelişimini olumlu olarak etkiliyor. Yasin Özcan'ı 2 sene önce takıma aldım. Avrupa'nın önemli kulüplerinden ciddi teklifler aldı. Oyuncularımızı hazır bir şekilde göndermek istiyoruz.

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