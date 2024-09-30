ELMALARIN BESİN DEĞERLERİ: LİF ZENGİNİ, KALORİ FAKİRİ

Tat tercihi ne olursa olsun, tüm elma türleri bazı ortak özellikler taşır. Elmalar, yüksek lif içeriği ve düşük kalori miktarı ile sağlıklı bir beslenme için mükemmel bir seçenektir. Ortalama bir elma yaklaşık 95 kalori içerir ve önemli bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlarken, kalp sağlığını korumada da önemli bir rol oynar. Ancak, elmanın faydaları sadece lifle sınırlı değil. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller de elmayı daha cazip hale getiren faktörler arasında yer alır.