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        Haberler Yaşam Kırmızı mı yeşil mi: Sağlıklı beslenmede hangi elma bir adım önde?

        Kırmızı mı yeşil mi? Sağlığınız için hangi elmayı seçmeniz gerekiyor?

        Her gün bir elma yemek, sağlığınızı korumak için en yaygın tavsiyelerden biridir. Ancak market raflarında karşınıza çıkan onlarca farklı elma türü arasında hangisini tercih etmelisiniz? Granny Smith mi daha iyi, yoksa Pink Lady mi? Kilo vermek, kalp sağlığınızı desteklemek ya da genel olarak sağlıklı bir yaşam için en doğru seçimi yapmak istiyorsanız, işte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:37
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        • 1

          Elma, sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazı olarak bilinir, fakat her elma aynı mıdır? Lif, antioksidan ve flavonoid bakımından zengin bu meyve, çeşitli türlerine göre farklı faydalar sunuyor. Peki, sizin için en sağlıklı elma hangisi? Detaylar haberimizin devamında…

        • 2

          ELMALARIN BESİN DEĞERLERİ: LİF ZENGİNİ, KALORİ FAKİRİ

          Tat tercihi ne olursa olsun, tüm elma türleri bazı ortak özellikler taşır. Elmalar, yüksek lif içeriği ve düşük kalori miktarı ile sağlıklı bir beslenme için mükemmel bir seçenektir. Ortalama bir elma yaklaşık 95 kalori içerir ve önemli bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlarken, kalp sağlığını korumada da önemli bir rol oynar. Ancak, elmanın faydaları sadece lifle sınırlı değil. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller de elmayı daha cazip hale getiren faktörler arasında yer alır.

        • 3

          KIRMIZI LEZZET: POLİFENOLLERLE ZENGİNLEŞMİŞ BİR LEZZET

          Kırmızı elmalar, koyu kırmızı kabuğuyla dikkat çeker ve içerdikleri yüksek polifenol oranıyla besleyici bir güç kaynağıdır. Polifenoller, antioksidan özellikleriyle bilinir ve insan sağlığında büyük rol oynar. Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayınlanan araştırmalara göre, Kırmızı Lezzetli elmaların polifenol içeriği birçok elma türünden daha yüksektir.

        • 4

          Bu elmanın kabuğunda bulunan polifenoller, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önleyebilir. Ayrıca, cildin yaşlanmasını yavaşlatma, kanser riskini azaltma ve kalp hastalıklarına karşı koruma gibi pek çok fayda sağlar. Eğer kırmızı ve tatlı bir elma seviyorsanız, bu türü diyetinize eklemek sağlığınıza katkı sağlayacaktır.

        • 5

          GRANNY SMITH: KİLO VERMEYE YARDIMCI

          Granny Smith elmaları, özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenek olarak bilinir. Yeşil renkte ve hafif ekşi bir tada sahip olan bu elma, sindirilemeyen bileşikler içerir. Food Chemistry dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, bu bileşikler bağırsak bakterilerini dengeleyerek obeziteye bağlı iltihaplanmayı ve diyabet riskini azaltabilir.

        • 6

          Granny Smith, düşük şeker içeriği ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissini artırır, böylece kilo verme sürecini destekler. Bağırsak sağlığınızı iyileştirmek ve kilo kontrolü sağlamak istiyorsanız, Granny Smith listenizin başında olmalı.

        • 7

          ORGANİK ELMALAR: DOĞAL YÖNTEMLERLE YETİŞEN SAĞLIK

          Organik elmalar, tarım sırasında sentetik böcek ilaçları ve gübrelerin kullanılmaması nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. Organik tarım yöntemleri, toprağın ve su kaynaklarının korunmasını teşvik ederken, daha az kimyasal kullanımı ile sağlığınızı korumayı amaçlar. Mayo Clinic'e göre, organik olarak yetiştirilen elmaların, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen elmalara kıyasla daha az zararlı madde içermesi muhtemeldir.

        • 8

          Ancak, organik ürünlerin her zaman daha sağlıklı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Organik elma alırken, çevresel ve sağlık açısından daha bilinçli bir tercih yapmış olursunuz, ancak besin değeri açısından organik ve geleneksel elmalar arasında büyük farklar bulunmayabilir.

        • 9

          HANGİ ELMA SİZİN İÇİN EN İYİSİ?

          En sağlıklı elma, büyük ölçüde kişisel sağlık hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Eğer kalp sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız Pink Lady iyi bir seçenek olabilir. Polifenoller açısından zengin bir elma arıyorsanız kırmızı elma tam size göre. Kilo vermeye çalışıyorsanız Granny Smith tercih edilebilir. Daha az kimyasal içeren bir seçenek arıyorsanız organik elmalar listenize girebilir.

        • 10

          Sonuç olarak, her elma türünün kendine özgü avantajları vardır ve herhangi biri genel sağlığınıza katkıda bulunabilir. En iyisi, beslenme planınıza çeşitlilik katarak farklı elma türlerinden faydalanmak olacaktır.

          Kaynak: Select Health

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