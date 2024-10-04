Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık