İsrail, Batı Şeria'da bir kafeye saldırdı: 18 Filistinli öldü
İsrail savaş uçaklarının Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Ölü ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
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