Portföylerde hisse varlığı artırılabilir

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü İbrahim Usul oluyor. Borsa İstanbul'da son iki aydır gerçekleşen satışı yorumlayan Usul, bu hareketin neden olduğunu anlattı. Bir yandan jeopolitik riskler diğer yandan enflasyon ve faiz kıskacında olan borsada bu risklerin atlatılması sonrası önümüzdeki dönem bankacılık, sigortacılık, perakende, telekomünikasyon ve ulaştırma sektörlerinin potansiyel barındırdığını anlatan Usul, yatırımcıların portföylerinin yüzde 40'ını hisse senedi yüzde 40'ını mevduat ve yüzde 20'sini ise altın varlıklarından oluşturmalarını önerdi. Usul ucuzlayan hisse senetleri nedeniyle yatırımcıların portföylerinde hisse varlığını artırmalarını önerebileceğini ifade etti.

REKLAM AŞAĞIDA 245 VE 200 DOLAR SEVİYELERİ VAR Borsanın içinde bulunduğu ortamdan sıyrılması için bir kaç ay enflasyon verisinin yüzde 2'nin altında gelmesi gerektiğini vurgulayan Usul, teknik olarak borsanın şu anda bulunduğu seviyeden 9 bin 500 puanın üstüne çıkması durumunda 350 doları zorlayabileceğini aşağıda ise 245 ve 200 seviyelerinin bulunduğunu belirtti. Ancak Usul endeksin düzeltmesini büyük oranda tamamladığını düşündüğünü başta İran ve İsrail arasındaki savaş diye adlandırılan gerginlik olmak üzere jeopolitik risklerin daha da artmaması koşuluyla toparlanmanın başlayabileceğini kaydetti.

ALTIN YUKARI YÖNLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRECEK Altına dair da görüşlerini aktaran Usul, başta jeopolitik gerginlik, Fed'in faiz artırım süreci ve merkez bankalarının rezervlerine altın alımları olmak üzere Ons/altın fiyatını artıran üç önemli unsur olduğunu dile getirerek ons/altın fiyatındaki yukarı yönlü eğilimin devam etmesini beklediğini kaydetti. Usul ons/altın fiyatının 2 bin 900 doları aşacağını düşünüyor.