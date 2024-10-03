Üsküdar önlerinde yakın seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluşurken, gemilerin Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.

AA'da yer alan habere göre Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

Kazada hasar oluşan gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi.

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde, Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemilerinin saat: 17.00 civarında birbirine temas etmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römörkörler ivedilikle olaya müdahale etmiş ve gemiler, Ahıkapı Demir Bölgesi’ne emniyetle çekilmiştir. Yaşanan olayda maddi hasar meydana gelmiştir. İki gemiye de seferden men konularak, gerekli teknik denetimler ile idari tahkikat başlatılmıştır." denildi.