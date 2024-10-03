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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü

        İstanbul Boğazı'nda çarpışan iki yük gemisinden birinin dümeni kilitlendi. Olayda dümeni kilitlenen gemi bir süre kıyıya sürüklendi. Bölgeye römorkörler sevk edilirken, kazada hasar oluşan gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:56
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        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
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        Üsküdar önlerinde yakın seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluşurken, gemilerin Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.

        AA'da yer alan habere göre Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

        Kazada hasar oluşan gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi.

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        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

        "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde, Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemilerinin saat: 17.00 civarında birbirine temas etmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römörkörler ivedilikle olaya müdahale etmiş ve gemiler, Ahıkapı Demir Bölgesi’ne emniyetle çekilmiştir. Yaşanan olayda maddi hasar meydana gelmiştir. İki gemiye de seferden men konularak, gerekli teknik denetimler ile idari tahkikat başlatılmıştır." denildi.

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