Metin Şen ile eski eşi birbirini görmezden geldi

REKLAM advertisement1

Dostları ortak olunca tatsız karşılaşma kaçınılmaz oldu.

Ercan Saatçi, yapımcısı olduğu 'Leydi Di' adlı sinema filminin galasına Metin Şen ile onun geçtiğimiz yıl boşandığı Aslı Gümüşel'i de davet etti.

Metin Şen - Zeynep Özbulut - Suzan Şen Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Metin Şen, galaya sevgilisi Zeynep Özbulut ve ablası Suzan Şen ile birlikte katıldı. Aslı Gümüşel ise galaya yalnız katıldı.

REKLAM Aslı Gümüşel Metin Şen, Zeynep Özbulut ile birlikte fuayede sohbet ederken Aslı Gümüşel ile karşılaştı. Taraflar, birbirlerini görmezden gelirken Metin Şen ile Zeynep Özbulut, bir süre sonra fuayenin başka bir bölümüne gitti.