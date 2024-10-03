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        Haberler Objektife Takılanlar Metin Şen ile eski eşi birbirini görmezden geldi

        Metin Şen ile eski eşi birbirini görmezden geldi

        Metin Şen, yeni sevgilisi Zeynep Özbulut ile  birlikte gittiği film galasında geçtiğimiz yıl boşandığı 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel ile karşılaştı. Tatsız karşılaşmada taraflar, birbirlerini görmezden geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:50
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        Tatsız karşılaşma
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        Dostları ortak olunca tatsız karşılaşma kaçınılmaz oldu.

        Ercan Saatçi, yapımcısı olduğu 'Leydi Di' adlı sinema filminin galasına Metin Şen ile onun geçtiğimiz yıl boşandığı Aslı Gümüşel'i de davet etti.

        Metin Şen - Zeynep Özbulut - Suzan Şen

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Metin Şen, galaya sevgilisi Zeynep Özbulut ve ablası Suzan Şen ile birlikte katıldı.

        Aslı Gümüşel ise galaya yalnız katıldı.

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        Aslı Gümüşel

        Metin Şen, Zeynep Özbulut ile birlikte fuayede sohbet ederken Aslı Gümüşel ile karşılaştı.

        Taraflar, birbirlerini görmezden gelirken Metin Şen ile Zeynep Özbulut, bir süre sonra fuayenin başka bir bölümüne gitti.

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        #Metin Şen
        #Zeynep Özbulut
        #Aslı Gümüşel
        #Leydi Di

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