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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente karşısına çıkacak. Organizasyonun ilk haftasında Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenen sarı-lacivertliler, TSİ 22.00'deki müsabakada, Avrupa Ligi'ne Manchester United beraberliği ile başlayan rakibini devirmeye çalışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:12
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        • 1

          Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak. Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

        • 3

          Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

        • 4

          FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

          Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.

        • 5

          TWENTE İLE 5. MAÇ

          Fenerbahçe, Twente ile 5. resmi maçına çıkacak. İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti. İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.

        • 6

          5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

          Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          Livakovic

        • 8

          Mert Müldür

        • 9

          Becao

        • 10

          Djiku

        • 11

          Oosterwolde

        • 12

          Fred

        • 13

          Amrabat

        • 14

          Szymanski

        • 15

          İrfan Can

        • 16

          Maximin (Tadic)

        • 17

          En-Nesyri

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