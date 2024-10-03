Politico'ya konuşan kaynaklar: "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"

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İsrail'in son günlerde Lübnan Hizbullahı'na yönelik eylemlerinde ülkede bini aşkın kişi öldü, yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi. İsrail, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatan ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini hedef alan operasyonlar da dahil birçok konuda ABD'yi önceden bilgilendirmedi.

İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da Haberi Görüntüle

İran'ın Salı gecesi İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırmasının ardından İsrail'in nasıl yanıt vereceği belirsiz. Bölgede artan gerilimle birlikte gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrildi. Biden, Salı gecesi yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu söylemişti. Dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısını desteklemediğini dile getirdi.

REKLAM "TELEFON KONUŞMALARI BAĞIRIŞ İÇİNDE" Politico'ya konuşan Biden'a yakın kaynaklar, Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son telefon görüşmelerinin "bağrışma" içinde olduğunu söyledi. İran, Nisan ayında da İsrail'e füzelerle saldırmış bunun ardından Biden, çatışmaların daha fazla tırmanması yönünde çağrıda bulunmuştu. "NETANYAHU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AZALDIKÇA ÖFKESİ BÜYÜDÜ" Aylar boyunca Netanyahu ve hükümeti, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının nasıl yürütüleceğine dair ABD'nin tavsiyelerini görmezden geldi. Politico'ya konuşan kaynaklar Biden'ın Netanyahu üzerindeki etkisi azaldıkça, öfkesinin büyüdüğünü söyledi.

Üst düzey bir yetkili, Biden ve Netanyahu'nın telefon görüşmelerinin giderek "bağrışma" içinde geçtiğini söyledi. Biden'ın etrafındakilere, "Netanyahu ateşkes sağlanmasını istemiyor, siyasi geleceğini kurtarmak ve Kasım ayındaki seçimlerde Trump'a yardım etmek için çatışmayı sürdürmeye çalışıyor" dediği ifade edildi.