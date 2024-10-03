Mahalleye gelenlerin de kamyoneti merak ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "Bir yere gittiğim zaman fotoğrafını çekiyorlar. Eski bir araba olduğu için vatandaş bakıyor ve tuhafına gidiyor. Aranırsa belki bulunur ama bu modelde bildiğim yok. Parça açısından da bir sıkıntısı yok" dedi.