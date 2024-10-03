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        Haberler Ekonomi Emlak Ekim ayı kira zam tavanı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kira zam tavanı belli oldu

        TÜİK, eylül ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 63.47 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 10:03 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:00
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        Kira zam tavanı belli oldu
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        TÜİK'in bugün açıkladığı eylül ayı eylül verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.

        Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 63.47 olacak.

        Temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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