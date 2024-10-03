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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor - 3 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 07:25
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        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Güneşli 25°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 19°

        Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KIRKLARELİ °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 31°C

        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C

        Az bulutlu

        ANKARA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        AMASYA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

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