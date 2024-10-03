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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Türkiye'de emekliler için yapılan kamu harcamaları dünya ortalamasının yarısı kadar - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Türkiye'de emekliler için yapılan kamu harcamaları dünya ortalamasının yarısı kadar

        DİSK-Ar verilerine göre, Türkiye, dünyada emekliler ve sosyal korumaya (sağlık dahil) GSYH'ye oranla en az harcama yapan ülkeler arasında yer aldı. Emeklilere GSYH'den yapılan harcamalarda dünya ortalaması yüzde 7,9 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 4,3 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:44
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        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
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        Sosyal korumaya ayrılan hükümet harcamaları ve özellikle emeklilik sistemi için yapılan kamu harcamalarının miktar ve oranı çalışma hayatının ve sosyal politikanın en önemli gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.

        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, Türkiye'de emekliler için yapılan kamu harcamaları GSYH'nin yüzde 4,3'ü iken dünya ortalaması 7,9, Doğu Avrupa'da yüzde 9,3, Batı Avrupa'da yüzde 11,3.

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        DİSK-Ar raporunda yapılan açıklama şöyle:

        "Yüksek gelir sahibi ülkelerde sosyal koruma harcamalarının GSYH’den aldığı pay yüzde 26

        civarındadır. Türkiye Hükümeti ise sosyal koruma harcamalarının GSYH’sinin yüzde 10,5’i

        kadar kaynak ayırmakta.

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        Sosyal koruma harcamalarının GSYH’den aldığı pay düşük gelirli ülkelerde sağlık harcamaları dahil yüzde 2 iken sağlık harcamaları hariç yüzde 0,8’e düşmektedir. Sosyal koruma harcamalarına ayrılan pay düşük, orta gelir ve yüksek gelir sahibi ülkelerde artmaktadır.

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        Düşük gelirli ülkelerde sağlık hariç sosyal koruma harcamaları GSYH’nin yüzde 0,8’i iken

        düşük-orta gelirli ülkelerde yüzde 4,2, Arap ülkelerinde yüzde 4,6, yüksek gelirli ülkelerde

        yüzde 16,2, Kuzey Amerika yüzde 16,5, Batı, Kuzey ve Güney Avrupa yüzde 19,2 kaynak

        ayırıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 6,9’a kadar geriliyor.

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        TÜRKİYE, SOSYAL KORUMA HARCAMALARINDA DÖRDÜNCÜ SIRADA

        Yüksek gelirli ülkelerde ortalama emeklilik harcamalarının payı yüzde 9’a, Batı, Kuzey ve

        Güney Avrupa’da yüzde 11’e yükselmektedir. Düşük gelirli ülkelerde emeklilik harcamaları

        GSYH’nin yüzde 0,2’sini oluştururken Türkiye ise emeklilik harcamalarına GSYH’sinin yüzde

        4,3’ü kadar kaynak ayırmaktadır.

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        Seçilmiş ülkelere göre sosyal koruma harcamalarına (sağlık dahil) en fazla pay ayıran ilk üç

        ülke yüzde 34,1 ile Fransa, yüzde 33,1 ile Finlandiya ve yüzde 30,4 ile İtalya iken en az pay

        ayıran üç ülke ise yüzde 8,7 ile Ermenistan, yüzde 9,5 ile Irak ve yüzde 10,2 ile Azerbaycan’dır.

        Türkiye, sosyal koruma harcamalarına ayırdığı yüzde 10,5’lik GSYH payıyla dördüncü

        sıradadır.

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        Seçilmiş ülkelere göre emeklilik harcamalarına en fazla kaynak ayıran ilk üç ülke yüzde 16,9

        ile İtalya, yüzde 16,3 ile Yunanistan ve yüzde 14,7 ile Fransa’dır. Türkiye’de kamu emeklilik

        harcamaları GSYH ‘nin yüzde 4,3’üne karşılık gelmektedir. Türkiye emekliliklere en az kamu

        kaynağı ayıran ülkeler arasındadır.

        Türkiye’de emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin “kaynak yok” iddialarının gerçeği

        yansıtmadığı ve Türkiye’nin emeklilere GSYH’den pay vermeyi tercih etmediği, ILO tarafından

        yayımlanan rapor aracılığıyla bir kez daha ortaya kondu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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