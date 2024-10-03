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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı! | Son dakika haberleri

        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!

        Düzce'de dağ evinde cansız bedeni yanmış halde bulunan 26 yaşındaki Emre Başoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda suçunu itiraf eden Mehmet Ali Türken, Başoğlu'nu ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:02
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        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
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        Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi.

        Öldürülen Emre Başoğlu
        Öldürülen Emre Başoğlu

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu.

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        Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı. Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

        Katil zanlısı Mehmet Ali Türken
        Katil zanlısı Mehmet Ali Türken

        Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

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        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi.

        Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        #haberler
        #düzce
        #Emre Başoğlu
        #Mehmet Ali Türken
        #Son dakika haberler
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